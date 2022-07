Piden la captura de un ex jugador de Estudiantes por la causa de abuso en su contra

El mediocampista uruguayo Diego García, quien en la semana rescindió su contrato con Estudiantes y concretó su incorporación al Emelec de Ecuador, tendrá que regresar a La Plata cuando se fije la fecha del juicio oral al que será sometido por la causa que se le sigue por presunto abuso sexual con acceso carnal y al mismo tiempo se pedirá su captura internacional.

Marcelo Peña, abogado de la mujer denunciante, dijo en declaraciones periodísticas que este lunes pedirá la revocación de la eximición de prisión y la captura internacional, situación que deberá resolver el juez Pablo Raele.

Peña señaló que no se quiere invadir su derecho al trabajo pero “se reclama que se sujete a las órdenes y obligaciones judiciales”, y se sostiene que el futbolista viajó sin permiso de laJusticia, tema que desmienten desde el entorno de García.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El hecho que originó la denuncia se produjo en febrero del 2021 y la fiscal que llevó adelante la investigación es Cecilia Corfield, responsable de la UFI 15, quien culminó con el pedido de elevación a juicio oral, que aún no tiene fecha de realización.

“El jugador uruguayo fue denunciado por una joven de 22 años en febrero del año pasado, quien asegura que fue atacada sexualmente y en contra de su voluntad en el baño de un country donde se desarrollaba una fiesta entre varios jugadores del club albirrojo”, indicó el letrado en diálogo con El Día.

Por eso mismo, como el jueves pasado salió del país sin autorización, es que el abogado lo denunció de nuevo. “Lo que se está reclamando es que se sujete como cualquier persona a las órdenes y obligaciones judiciales. Nosotros no tenemos oposición y obstáculos para que haga su ejercicio profesional y no hay ningún problema con eso. Lo hemos demostrado con el viaje a Uruguay, pero cuando tenés ciertas normativas que existen aquí bajo un proceso por abuso sexual, vos no podés manejarte como querés”, cerró.