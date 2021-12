Piden la detención del ex Boca Nahitan Nandez por violencia de género: se escapó a Italia

Nahitan Nández, ex futbolista de Boca que se desempaña actualmente en el Cagliari de Italia fue denunciado por su ex pareja y madre de sus dos hijos, Sarah García, por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial", según informaron medios uruguayos. La denuncia se presentó luego de que se hicieron públicas en redes sociales las imágenes de ella golpeada, con sangre en la cabeza aunque todavía no se conocen los detalles de la presentación judicial.

La Fiscalía de cuarto turno de Maldonado dispuso la detención del volante de la selección de Uruguay de 26 años para indagarlo, pero cuando los policías fueron a buscarlo a su casa entraron en conocimiento de que se había vuelto a Italia antes de la denuncia. Es por eso que por estas horas se analiza que sea la embajada de dicho país en Italia la que lo notifique y haga que vaya a declarar ante la Justicia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según informó el medio Ovación, "los hechos a los que se hacen referencia en la denuncia se habrían dado en el exterior del país", más concretamente en Argentina e Italia. El futbolista estuvo estos días en Punta del Este, donde festejó su cumpleaños el 28 de diciembre, pero volvió hacia Italia en un vuelo privado según recontruyó el mencionado medio.

Ahora también resta saber la postura que tendrá la fiscalía con respecto a Nandez ya que la citación es para indagarlo. A eso se le suma que recién a fines de enero Nandez tendrá que volver a Uruguay, siempre y cuando sea convocado por la selección de dichoo paísp ara los encuentros por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Una de las opciones es que en ese momento sea detenido e indagado, pero sería la última opción.

La denuncia además se conoce 24 horas después de que se hizo público un video en donde se lo puede ver al uruguayo a los golpes con su ex compañero de Boca, Carlos Tévez. Luego de ver aquellas imágenes, un usuario compartió un video en el que se puede ver a varios jugadores de Boca en la mitad de cancha, y en plena definición de penales, y tiene al mediocampista uruguayo como protagonista. En el mismo, Nahitán discute con Carlos Tevez y le pega varias trompadas. Cristian Pavón interviene e intenta frenarlo; mientras que "El Apache" no reacciona para evitar que se desate un conflicto aún mayor.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.