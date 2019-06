Pidieron 40 años de prisión para Cristian Aldana por abusos sexuales a menores

Luego de más de un año de juicio, este jueves hizo público su alegato el abogado de tres de las siete víctimas, quien pidió 40 años de prisión para el músico Cristian Aldana, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores contra chicas menores de dad.

El martes habló en primer lugar la querella de las otras jóvenes abusadas, a cargo de Sofía Lanzilotta y Esteban Galli del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, y hoy fue el turno del letrado Sebastián Da Vita. Si no hay ninguna interrupción, se espera también que este viernes brinde su alegato la fiscalía, a cargo de Guillermo Pérez, y que luego hable la defensa del cantante.

En el inicio de la audiencia de hoy, el tribunal no hizo lugar al pedido del acusado de ampliar su declaración, por lo que luego de mostrarse enojado y protestar, se retiró de la sala con un cartel que decía "sin defensa no hay juicio". Luego de este episodio, hablo el abogado Da Vita, quien pidió 40 años de prisión para el líder de la banda "El otro yo", por considerar que no hay atenuantes para su conducta "perversa".

"La versión de Aldana de que se vio superado por la lujuria de dos jovencitas de catorce y quince años no es creíble en boca de un hombre de treinta y cinco. Todas las víctimas eran niñas, casi adolescentes, con un comportamiento lábil e influenciable, con algún problema en sus hogares y en un estado de vulnerabilidad", explicó el abogado.

En la jornada de hoy, el acusado contó con una defensora oficial porque en los últimos días renunció el penalista Nicolás Grasso, que había asumido como su nuevo abogado hace pocas semanas.

Con el fin de evitar más dilaciones en el juicio, que desde el inicio estuvo programado para durar cuatro meses, el tribunal, integrado por los jueces Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner, convocó nuevamente para las próximas audiencias a la defensora oficial Cecilia Durand, a la que Aldana, según trascendió, volverá a recusar.

El juicio comenzó el 23 de mayo pasado y agrupa siete casos de menores de edad que aseguraron haber sido abusadas por Aldana. Por estas acusaciones, el cantante se encuentra con prisión preventiva desde el 23 de diciembre de 2016 en el Penal de Marcos Paz. Según se pudo determinar, las víctimas tenían entre 13 y 16 años, eran seguidoras de "El Otro Yo", y en su mayoría, querían ser artistas y contactaron al cantante para que las ayudara a ingresar al mundo de la música.

Durante la última etapa del proceso, Aldana se tomó dos audiencias completas para describir su historia de vida, su carrera musical y para hablar de la supuesta relación amorosa que tuvo con una de las denunciantes, Carolina Luján.