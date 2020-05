Pidieron prisión perpetua para Marcos Bazán, el único acusado por el crimen de Anahí Benítez

Por el crimen de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue asfixiada y asesinada en 2017 en Lomas de Zamora, el fiscal Hugo Daniel Carrión pidió que Marcos Bazán, el único sospechoso de haber cometido el femicidio, fuera condenado a prisión perpetua.

Del mismo modo, la querella solicitó una pena parecida, mientras que la defensa argumentó que por falta de pruebas el detenido debía ser absuelto. Tras esta última audiencia, el próximo 27 de mayo se dará a conocer el veredicto del juicio.

En su alegato ante el Tribunal Oral de lo Criminal (TOC) N° 7 de Lomas de Zamora, el fiscal del caso tomó como prueba clave el olfato de un perro adiestrador, y pidió la pena máxima para Bazán tras considerar que la víctima fue "torturada" y "cosificada".

La principal evidencia del juicio, consignada hoy por Carrión, fue el trabajo que hizo el perro rastreador "Bruno", de la brigada canina de Escobar, quien encontró el cadáver de la adolescente y quien también determinó que la víctima estuvo en la vivienda del imputado.

Sobre esto, el representante del Ministerio Público dijo que por su éxito en otros casos resonantes, el can participó "en más de 280 procedimientos" y que se lo conoce "como el detector de femicidas" por su olfato infalible.

"Anahí llegó a lo de Bazán con vida y de lo de Bazán salió muerta", afirmó el fiscal, quien luego destacó que según algunos especialistas, "la odorología forense es equiparable a una huella digital" o a "un ADN" .

Del mismo modo, Carrión también mencionó una tijera que fue hallada en la casa de Bazán y que estaba en poder de la víctima, como así también habló de la llave que usaba en un collar la adolescente y que además abría la puerta de la casa del sospechoso.

De igual manera, remarcó también una pericia geológica presentada durante el debate, la cual determinó que una pala del acusado tenía rastros de tierra similares al sitio donde fue cavada la fosa donde apareció el cadáver.

De esta manera, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, el fiscal pidió la prisión perpetua para Bazán, ya que para él actuó como coautor de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio agravado por el femicidio".

Por su parte, el abogado de la mamá de Anahí, Guillermo Bernard Krizan, solicitó una pena parecida, aunque consideró al acusado como partícipe primario o necesario de la "privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio agravado por el femicidio".

En cuanto a la defensa, los dos abogados sostuvieron que el detenido debía ser absuelto por falta de elementos probatorios, y luego de los alegatos, se cerró el debate hasta el próximo 27 de mayo, día en que los jueces darán a conocer su veredicto.

Por el coronavirus, en la sala solo pudieron estar presentes los magistrados, los abogados de las partes y la madre de Anahí, Silvia Pérez Vilor, mientras que Bazán brindó sus últimas palabras desde una videoconferencia en el penal N° 9 de La Plata, donde se encuentra alojado.

Luego de haber declarado la semana pasada, y tras las emotivas palabras de la mamá de la víctima, este lunes el acusado aprovechó para negar una vez más el hecho y para decir que es "incapaz" de cometer un crimen así.

La declaración de Bazán

"Declaró poco, dijo que era inocente, quiso justificar alguna de las pruebas, como la tijera y otras cosas más. Fuimos pensando que iba a decir otra cosa, o que se iba a explayar más, pero estuvo un ratito nomás", explicó anteriormente a este sitio Bernard Krizan, cuando la semana pasada el detenido decidió hablar.

A través de una videoconferencia desde la cárcel, Bazán se limitó a hacer su descargo, y aunque permitió que se le hicieran preguntas, solo la querella optó optó por hacerle una consulta por fuera de su discurso.

"No dijo más de lo que ya había dicho en su declaración en fiscalía en su momento, por lo cual no pudo incorporar nada que no haya dicho. Se despegó del hecho, dijo que no tenía nada que ver, que las pruebas de las cosas halladas en la casa no eran de él, y no mencionó a nadie más", aclaró el letrado.

El crimen y el juicio

El 29 de julio de 2017, Anahí Benítez salió de su casa, en Lomas de Zamora, y le dijo a su madre que iba a dar unas vueltas por un parque cercano a su vivienda. Sin embargo, las horas empezaron a pasar, y la joven de 16 años no regresó, por lo que su familia radicó la denuncia.

Tras varios días de búsqueda, su cadáver fue encontrado el 4 de agosto en la Reserva Santa Catalina de Llavallol, y rápidamente la autopsia determinó que la víctima presentaba lesiones en su cuerpo y que había muerto por asfixia.

Los dos sospechosos de haber cometido el ataque fueron desde el principio Marcos Bazán y Marcelo Villalba, y por eso el juicio contra ambos comenzó en febrero pasado. Sin embargo, por un problema de salud mental, se determinó que Villalba, de quien se había encontrado ADN en las partes íntimas de la adolescente, dejara de ser juzgado, por lo que el proceso continuó con Bazán como único sospechoso.

Ante la llegada de la pandemia del coronavirus a la Argentina, el debate se vio interrumpido, y finalmente se retomó este martes con el aporte de nuevos testigos de la defensa.