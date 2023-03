Pidió ayuda durante cuatro años, la justicia no hizo nada y su ex la mató frente a sus dos hijos

Los antecedentes del reciente femicidio perpetuado en la localidad bonaerense de Cañuelas revelaron que el asesinato de María Isabel Esperati Aquino por parte de su ex pareja Gabriel Núñez, podría haber sido evitado. Es que la mujer que fue ejecutada de cuatro balazos frente a sus dos hijos de 17 y 13 años, tenía custodia policial y botón antipánico por una denuncia en 2021, y ya había pedido ayuda en un grupo vecinal de whatsapp en 2019.

"Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente, hay una orden de restricción por lo que no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto", escribió la mujer de 40 años a sus vecinos en junio de 2019.

Esta realidad evidencia que durante cuatro años, por lo menos, la vida de Aquino corrió peligro y se transformó en un calvario que derivó en el trágico final. ¿Cuánto más podría haber hecho para que se encarcele a alguien que la perseguía tanto?

Es más, no se trató sólo de persecuciones. Tanto en 2019, como en 2021, Núñez, de 47 años, intentó matarla sin tener éxito. En 2021, el femicida ingresó al domicilio de su ex pareja e intentó ahorcarla, según detalló Carina, una amiga de la víctima.

"Él la quiso ahorcar en su habitación. Apareció uno de los hijos que saltó un paredón vecino para pedir auxilio. La carátula fue por lesiones leves. Por intermedio de sus abogados, lo llevaron un mes a un neuropsiquiátrico y salió en libertad", comentó la vecina de Aquino frente a las cámaras de TN. "Se podría haber evitado", agregó consternada.

El asesino logró lo que se propuso durante tanto tiempo y lo hizo frente a sus hijos. En una escena salida de una película de terror, Núñez se bajó de su Volskwagen Suran y le dio cuatro disparos a Aquino, dando uno de ellos en su cabeza y terminando con su vida en el acto.

Los dos chicos de 17 y 13 huyeron de su padre y treparon a un paredón de un vecino, para pedir ayuda. En un último gesto maternal, la víctima les había pedido que huyan, ante la posibilidad de un desenlace que termine con la vida de ellos también.

"Mi hermana se bajó del auto y les gritó a los chicos para que se escondan", detalló Rocío, una familiar de Aquino.

El personal del Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner, a donde llegó derivada del Hospital Marzetti a donde la habían trasladado de urgencia, no pudo hacer nada con la gravedad de las heridas de la mujer y Aquino terminó pereciendo en ese lugar.

Al asesino lo ubicó la Policía Bonaerense a sólo 800 metros del lugar, dispuesto a entregarse y con la tranquilidad que solamente un perverso puede mostrar. Con él estaba también su pistola Bersa 380 9mm, con la que había perpetrado el fatal ataque contra la madre de sus hijos.

¿Cuántos intentos más de asesinarla debían pasar para que la Justicia actúe y separe definitivamente de la sociedad a esta persona enferma? Las respuestas no importan, por más alta que sea la pena que vaya a recibir Núñez, ninguna le devolverá ni la vida a Aquino ni la madre para los dos chicos.

La Justicia no puede permitir más que los potenciales femicidas vivan libres y sueltos, aun después de amenazar e intentar matar. Aquino fue asesinada, pero podría haber sido evitado.