Pistas falsas y un audio clave: hallaron el cuerpo de Eliana, la joven desaparecida en La Plata

Eliana Isabel Pacheco fue vista por última vez el domingo en La Plata, cuando dejó su casa familiar para ir de compras a una feria a la que se dirigió en un remís. Eran cerca de las 18 cuando se fue de su hogar ubicado en 161 entre 49 y 50. Según indicaron, la joven de 24 años viajaba hacia la intersección de 208 y 52, pero desconocen si llegó a su destino. Es que, poco después de las 19:20, su teléfono dejó de recibir mensajes.

Desde entonces, nada se sabía de su paradero hasta hoy cuando personal policial encontró este viernes el cadáver de una mujer en el marco de la búsqueda de Eliana Pacheco y terminó corroborando que se trataba de la joven de 24 años. Eliana tenía varios tatuajes distintivos, como una rosa en el brazo izquierdo, que permitieron identificar al cuerpo.

El hallazgo se da un día después de que encontraran el DNI de la joven de 24 años durante un rastrillaje en el mismo descampado en la periferia de La Plata. Así lo había confirmó Mikki, hermana de Eliana, quien muy angustiada sostuvo: "Estamos desesperados, necesitamos una respuesta, no nos podemos quedar con el DNI, sabemos que están trabajando pero queremos una información que nos deje tranquilos".

El cuerpo fue hallado en una zona de quintas en las afueras de La Plata, en el cruce de las calles 38 y 203. La fiscal Virginia Bravo se encuentra presente en el rastrillaje. El cuerpo, confirman las mismas fuentes, fue hallado dentro de un zanjón. Personal de Policía Científica llegó al lugar poco después de las 10 y la familia de la joven está viajando hasta el lugar para reconocer, o no, el cuerpo.

De acuerdo a Mikki, el único rastro que se había encontrado hasta ahora de su hermana era el documento de identidad. "Me gustaría encontrar noticias de mi hermana y no ser yo quien dé noticias de ella", lamentó y explicó que "la policía está investigando las llamadas y mensajes" pero remarcó que hasta el momento no se sabe dónde está su hermana.

Según la denuncia radicada por sus familiares, Eliana dejó su vivienda el domingo a las 18 y una hora después no respondió a los mensajes de WhatsApp, en tanto su celular permanece apagado desde ese momento. Su mamá, Liliana, reveló que las cámaras de seguridad registraron imágenes de Eliana en los alrededores de la feria, y también confirmó que su documento apareció en un descampado.

Este jueves fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, lugar donde la antena de telefonía celular registró por última vez la conexión del teléfono celular de la joven, un predio de difícil acceso por las malezas y tupida vegetación. Otro grupo de policías se encontraba rastrillando hoy la zona de 203 entre 38 y 39. "Este viernes siguen los rastrillajes", dijo, entre lágrimas, Mikki.

Durante las últimas horas, circuló el audio de un llamado de 7 minutos que recibió una de las hermanas de Eliana. "Tu hermana está de caravana con nosotros, ni la busques", dice el audio. El mensaje, que está siendo peritado por los investigadores, lo envió una joven que dijo llamarse "Yamila", quien aseguró que la mujer buscada "es amiga" y reiteró que Eliana estaba en ese sitio "con unos amigos", en Olmos.

La mujer que llamó dijo que Eliana estaba en ese momento "dormida", presuntamente bajo el efecto de alguna droga, y afirmó que "cuando se despierte te la mando a casa". Tras ese llamado, la policía realizó un allanamiento en el barrio La Favela, pero no encontraron ningún rastro de la joven. Por otra parte, la pareja de Eliana, Maximiliano Videla, está detenido por "robo" en la Unidad Penitenciaria 26, de Olmos, y que por esta razón no sospechan de él.

Desde allí, publicó en sus redes sociales mensajes expresando confianza de encontrarla con vida. "Amor, perdón si a veces te trato mal, si a veces quiero tirar todo a la basura", dijo en un posteo, y remarcó: "Donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo".

Eliana le había dicho a su mamá, Liliana: “Voy y vengo”. Sin embargo, su familia asegura que no saben qué pudo haberle pasado. “No tenemos ninguna novedad. Estamos desesperados”, compartió su madre. Al momento de su desaparición, la joven de la zona de Lisandro Olmos, vestía una remera negra, un jean azul y zapatillas de color verde azulado. Lleva varios tatuajes distintivos en ambos brazos, como una rosa en el brazo izquierdo.

Su madre hizo la denuncia por su paradero en la Comisaría 14° de Melchor Romero. “Hay cámaras de seguridad donde se ve que está ella, se la ve, pero no sabemos si entró a la feria”, contó Liliana. Por su parte, la hermana de Eliana recorrió el paseo de compras al que se había dirigido el domingo y mostró fotos de la joven. Desde allí la reconocieron por sus tatuajes y aseguraron que era una clienta frecuente, pero no aportaron más datos.