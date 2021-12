Pity Álvarez reapareció en la calle: las razones de su salida de la cárcel

Hace tres años, Cristian Álvarez, más conocido como Pity, fue detenido luego de matar a un vecino. Desde entonces, pasa sus días en varias instituciones, donde lucha pare recuperarse de su adicción a las drogas y cumple su sentencia por homicidio.

Lo que llamó la atención fue que el músico reapareció en la vía pública. La foto fue viralizada en las redes sociales y se lo ve a Cristian mientras fuma un cigarrillo en la vereda. Muchos comentaron que se lo ve con algunos kilos de más y mira sonriente a la cámara.

¿Por qué motivo fue visto en la calle? Al parecer, el ex líder de Intoxicados y Viejas Locas tuvo que ser trasladado a un control médico en un sanatorio de la zona de Ezeiza. Ante la espera y por cuestiones sanitarias, el cantante debió esperar en la vereda.

Desde hace años, la salud de Pity se complicó por distintos motivos. A su adicción a los estupefacientes, el músico le sumó problemas en la presión y también de diabetes. De hecho, en 2020, tras contagiarse de coronavirus, sufrió un pico de glucemia en noviembre que finalizó con una internación de varias semanas.

Durante casi tres años, Álvarez estuvo internado en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma), que es el área del Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Ezeiza. En septiembre de este año, fue derivado a una clínica psiquiátrica en Castelar y hace poco fue llevado a otra institución para continuar con su rehabilitación.

La vida de Pity cambió para siempre cuando el 12 de julio de 2018 mató de cuatro balazos a Cristian Díaz, un vecino del barrio Cardenal Samore, en Villa Lugano. Un día después del crimen, Álvarez se entregó junto a su abogado en Villa Lugano, luego de más de 24 horas de mantenerse prófugo.

Al ingresar a la comisaría, admitió frente a los medios de comunicación: "Yo fui el que disparó, yo lo maté, era entre él y yo". Y agregó: “No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él y yo, creo que cualquier animal haría lo mismo".

Luego, explicó que Díaz no era su amigo y que el crimen no ocurrió por "un tema de drogas". "Él era un pibe que choreaba y no sé. No era un tema de drogas. No éramos amigos, nada que ver. Lo maté porque si no me iba a matar él", dijo. Luego se supo que tras disparar, se subió a un auto y descartó el arma a unas cuadras del lugar del crimen.

Luego, Pity fue al boliche Pinar de Rocha, en zona oeste. El vehículo, un Volkswagen Polo color verde, fue hallado en Ramos Mejía, a cien metros de ese local bailable, varias horas después del asesinato. En su interior, la Policía bonaerense encontró envoltorios de pasta base, jeringas, 16 mil dólares y hasta un VHS. Horas después, Pity se entregaría para ser juzgado. Ahora cumple una pena de 25 años de prisión.