Plata por el cuerpo de su hija: la mataron en un intento de robo y el comisario los coimeó

El fiscal Javier Martínez de la UFI 8 de Lomas de Zamora comenzó a investigar al personal de la Comisaría 10, luego de que el padre de una víctima de un accidente de tránsito denunciara que le pidieron dinero para agilizar la entrega del cadáver de su hija Tiara Cáceres de 17 años, quien había fallecido tras impactar contra un colectivo 101 cuando venía en la moto junto a su novio Sebastián, mientras escapaban de un intento de robo a mano armada del cual habían sido víctimas minutos antes.

Mientras que Martínez intervino ante la Dirección General de Auditoría de a Asuntos Internos acerca del reclamo de la familia, el padre supuestamente extorsionado durante el martes amplió su denuncia en una declaración indagatoria que comenzó a las 10 de la mañana. El pedido de dinero hacia él, además había sido oído por otros testigos que lo acompañaron al establecimiento policial.

El accidente que terminó con la vida de la joven fue en Budge el último jueves. Durante la fuga del intento de robo, su novio de 22 años iba por la calle Campana y cuando agarró por el Camino de la Ribera y dobló hacia el Puente La Noria, se encontró con el autobús de frente. Mientras que el joven sufrió heridas leves, su pareja falleció en el lugar luego de recibir un impacto durísimo tras el accidente.

La investigación acerca del intento de robo quedó a cargo de la UFI 10 local, que encabeza Patricio Pérsico, quien ordenó una autopsia al cuerpo para determinar posibles heridas de bala por parte de los delincuentes y así poder descartar esa hipótesis. Igualmente, en caso de que no haya ningún balazo, el caso está caratulado como "homicidio culposo". Cabe resaltar que los ladrones siguen prófugos.

El recuerdo de su novio

Sebastián estuvo allí en el momento en que la desgracia tomó su vida y se llevó la de su pareja. Los posteos de ambos en las redes sociales son un ejemplo de la buena relación que mantenían desde hace meses y el nivel de enamoramiento que tenían el uno del otro. Es por eso que la publicación de él, a horas del fallecimiento de Tiara, enternece, entristece y emociona.

"Te fuiste, mi princesa. Me dejaste solo, no quiero aceptarlo", comenzó escribiendo el novio de la adolescente fallecida. "Quiero pensar que es una pesadilla. Te busco, espero tu llamada, tu mensaje, que me gruñas, pero no pasa nada, ¿a dónde te busco, mi amor?", se preguntó.

"Te llevas mi corazón entero. Quedó vacío. No tengo nada, mi compañera. Me cuidabas tanto, tantos momentos que pasamos. Siempre te decía: 'Te amo más que ayer'", recordó. "¿Ahora a quién le hago desayuno? ¿A quién le cocino todos los días? Me encantaba que vos probaras primero para que me digas: 'Te salió rico, amor'", añadió.

"¿Qué voy a hacer? Me voy a despertar y no te voy a tener al lado en la madrugada. Ya no voy a tener más tus abrazos, ya no me vas a retar porque tardo un poquito de más", se lamentó Sebastián. "Te sufro cada segundo, cada minuto estoy hecho un rompecabezas. Todo mi esfuerzo, todo lo que yo hacía, era para verte bien a vos, para que te sientas orgullosa de la persona que te tocó tener" agregó.

"Nos faltaba banda, gordita. Recién empezábamos. Te voy a amar por siempre. No quiero más a nadie. Te voy a buscar en donde estés, como siempre lo hice. No importa cuánto traten de separarnos. Yo soy tuyo, soy tu otra mitad", aseguró Sebastián. "No sé cómo seguir. Te extraño, te extraño en todo momento. Me duele la cabeza de tanto llorar. Te amo muchísimo más. Eras el motivo de mi sonrisa, ahora sólo veo tus recuerdos y me derrumbo. Sólo quiero despertarme, que sea un sueño y volver a tenerte en mis brazos. Quisiera volver a encontrarte, pero ya sé que es imposible, porque sos única e irremplazable. Te amo en este mundo y en el otro, y para siempre, mi loquita bella", concluyó en su publicación.