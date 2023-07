Podía salir mal: un ladrón quiso robar un departamento y cayó por el pulmón del edificio

Todo comenzó con un llamado al 911 que había alertado a la Policía sobre un intento de robo en un departamento de Mar del Plata. Los efectivos llegaron rápidamente al lugar y se encontraron con una dramática escena: un ladrón estaba en el pulmón del edificio y gravemente herido.

“Al ingresar a verificar escucharon quejidos de una persona que provenían del pulmón del edificio y vieron a una persona tendida en el piso, consciente, con aparentes fracturas y politraumatismos”, detalló una fuente cercana a la causa al portal local 0223.

El fatídico hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Güemes al 2000. Los investigadores al realizar las primeras pericias corroboraron que la puerta de uno de los departamentos del cuarto piso estaba "violentada" y una de sus ventanas, la que da al pulmón del edificio, estaba abierta.

Aún no está del todo claro las circunstancias por las cuales el delincuente cayó al vacío, el cual tuvo que ser trasladado de urgencias por el personal de Rescate en una ambulancia al Hospital Interzonal, donde quedó internado en grave estado y con custodia. De acuerdo a las fuentes, el malhechor sufrió fracturas y politraumatismos a raíz de su violenta caída al vacío.

Lo paradójico es que fuentes policiales manifestaron que el hombre, que tenía varios antecedentes penales, pudo ingresar al edificio sin forzar las puertas debido a que se trata de la pareja de una inquilina del octavo piso. El caso es investigado por la fiscal Mariana Baqueiro, que caratuló el expediente como “tentativa de robo”.

Intentó robar un comercio y murió asfixiado

La semana pasada se conoció el caso de un hombre que al intentar robar a una casa ubicada en Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, quedó atascado entre las rejas de una ventana y murió por asfixia. "Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, denunció su madre en diálogo con los medios locales.

Al mismo tiempo, su otra hija manifestó: “Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas, pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”. Según el testimonio de la familia, el joven de 29 años, identificado como Luciano Verón, tenía una grave adicción a las drogas y ya había estado preso por robo. “Maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta", sostuvo su madre.

Y aclaró: "Hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así. Esa maldita droga me lo llevó a esto”. Por otro lado, pidió que dejen de “decir mentiras y cosas feas”, de su hijo en los medios y en las redes sociales. Además, contó que Luciano tiene una hija de 10 años que aún no sabe qué ocurrió con su padre. “¿Cómo le explico esto a ella?”, se lamentó.