Polémico audio de Morla contra Rocío Oliva y su ex asistente, Charly: alcohol, pastillas y marihuana

Diego Armando Maradona murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el pasado 25 de noviembre en la casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria. Tras las conclusiones de una junta médica, siete profesionales de la salud fueron imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales de San Isidro que investigan la muerte del Diez.

Los peritos concluyeron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo. Y por esta razón, fueron imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz; los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; su coordinador, Mariano Ariel Perroni y la médica coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini.

En este contexto y a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del Diez, Verónica Ojeda difundió un polémico audio de Matías Morla en donde afirma que Rocío Oliva y Carlos "Charly" Ibañez le daban alcohol y marihuana al ex DT de Gimnasia. "Este es un audio que me envió Verónica Ojeda de Morla, no es que lo estamos robando. Es de cómo hablaba Morla de Maradona en ese momento", detalló el periodista Ariel Wolman.

El audio fue dado a conocer este mismo miércoles en el programa Nosotros a la mañana. "Hola, querida, ¿cómo estás? Mirá, Negra, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Que le den vino, que le den marihuana. ¿Qué querés que te diga? Ya se lo dije cuarenta veces, le estoy mandando un médico, ya notifiqué a las hermanas... Ese es el primo de Rocío, que está prófugo", comienza diciendo Morla, poniendo en escena a Charly y a Oliva.

¿Quién es Charly? Carlos Ibañez es oriundo de Moreno y en 2018 se convirtió en el asistente de Maradona, porque era pareja de una prima de Rocío Oliva. Es por el vínculo con la rubia que Ibañez se convierte en el asisten del "Diez" tras su operación de rodilla. Aunque "Charly" está libre, se encuentra acusado en una causa por el delito de "robo agravado por arma de fuego", aunque lo cierto es que nunca se presentó ante la Justicia.

Además, está señalado como uno de los posibles entregadores de un golpe comando que ocurrió hace poco tiempo dentro del country donde vivía Diego en la localidad de Brandsen. Según pudieron reconstruir los fiscales, más allá de la participación de Leopoldo Luque y de Agustina Cosachov como los profesionales que atendían al ex deportista, lo cierto es que quien día a día controlaba el uso de la medicación de Diego era el propio "Charly".

En el audio que dio a conocer Ojeda, Morla asegura: "No sé qué hacer, Diego también elige estar con él. Yo lo hice mierda en privado, cuatrocientas veces, y sigue eligiendo estar con él. Por supuesto que me gustaría más que esté un hombre que le de un té y que le hable de cosas lindas. No que esté Rocío, en pedo, marihuana, quilombo. Pero, más que avisarle a las hermanas y al médico, me supera la situación".

A su vez, el ex abogado del Diez describe con detalles lo que ocurría en Tigre con Diego. "Ayer me llamó (Diego), estaba perfecto a la mañana y roto a la tarde. Esto amerita que lo hablemos en persona. Si querés después nos juntamos y hablamos. Pero estoy en desacuerdo con que esté un tipo ahí dándole alcohol. Soy el principal perjudicado- Cada vez que sale diciendo cosas con alcohol, me como una baja de la imagen. Lo económico ya me chupa un hue...", sostuvo.

Y concluyó: "Pero me como críticas y lo que más quiero es a Diego". Uno de los audios que se encuentran en la causa llevada adelante por la justicia de San Isidro demuestra como "Charly" controlaba el uso que el "Diez" hacía de sus pastillas, y también, según creen los fiscales, abusaba de esa confianza para darle medicamento por demás, con el objetivo de aprovechar el tiempo para robarle al ex futbolista.

De hecho, en ese audio se lo escucha decir al ex asistente: “Está tomando siempre 4-4-4. Serían 16 pastillas. Él tomaba quetiapinas, 3 osmid, 3 alplax uno y alplax dos. Es una cosa de locos. A la noche probamos así”. Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Diego, señala en otra de las escuchas: “El problema es que Charly le da las pastillas dos veces. Diego le dice ‘dame cuatro pastillas rosas y le da cuatro pastillas’. Quieren que se mame el chabón, ¿me entendés?".

De acuerdo con el kinesiólogo, el objetivo de Charly siempre era emborrachar a Maradona para que duerma tres o cuatro horas. "Se mama y duerme 3, 4 horas y estos locos descansan”, agregó Taffarel. Lo cierto es que Charly era uno de los pocos que tenía acceso a la habitación de Maradona, y según contó Luque en uno de los mensajes que envió cuando atendía al ex deportista, un día encontró que la caja fuerte de su cuarto estaba abierta.

Lo que investigan los fiscales, es si Charly le daba a Diego pastillas, alcohol y marihuana para sedarlo, con el objetivo de que el "Diez" durmiera y no lo molestara a él para llevar a cabo su negocio. “Hoy después de la comida se tomó media copita y ahora después de la cena, media copita más. Se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y quedó knockout. Se fumó un fasito y quedó dormido. Un señor inglés, doc. Venimos genial”, cerró Charly en otro audio.