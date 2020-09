Por primera vez habló el joven que vio al hombre que se llevó a Sofía Herrera del camping: "La tenía de la mano"

Después de que la Justicia pidiera la captura internacional de Dagoberto Díaz, un nómade chileno buscado por la desaparición de Sofía Herrera en Tierra del Fuego en el año 2008, en las últimas horas habló por primera vez el chico que vio el momento en que la menor de 3 años era captada por el sospechoso y llevada fuera del camping en el que se encontraban.

Sofía Herrera fue vista por última vez en 2008.

Según dijo en diálogo con el medio Radio Fueguina, en 2008, cuando solo tenía 6 años, vio el momento justo en que Sofía Herrera era llevada por un señor hacia afuera del camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande.

“Mucho no me acuerdo porque pasaron bastantes años, sobre todo por la edad que tenía. Me acuerdo que habíamos ido a un día de camping con la familia y que pasó lo que pasó: en un momento salimos a buscar leña y Sofía se había apartado, yo fui con ella y pasaron todas las cosas”, aseguró.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Aunque luego de la desaparición de la niña Néstor declaró ante la Justicia, lo cierto es que su testimonio tomó mucha más fuerza en los últimos meses, cuando el identikit que hizo del sospechoso, ese mismo que dibujó cuando era apenas un nene, determinó que se parecía mucho a Dagoberto Díaz, un nómade chileno que ya había formado parte de la causa al inicio y que ahora tiene un pedido de captura emitido por Interpol.

Dagoberto Díaz tiene un pedido de captura internacional en su contra.

“Ese hombre que se la llevó estaba en la ruta y nada que ver con el camping. Vi un auto, un perro y al hombre llevarse a Sofía de la mano”, aseguró el joven de ahora 18 años, quien además contó que cuando Sofía se alejó del grupo, él la siguió para ver qué hacía, y ahí fue cuando vio que un hombre se llevaba.

“Pasó lo del señor, no sé si decirle señor, pasó tal cosa y yo fui a avisar. Fui desalentado. Era muy chiquito, tenía menos conciencia que ahora. Vi algo complicado”, indicó.

A pesar de que muchos detalles se le han olvidado por el paso de los años, Néstor aseguró que vive con la culpa de lo que pasó, y que cada vez que el tema se habla en las noticias, el revive el día de la desaparición y todos los momentos malos que vinieron después.

Se cree que Díaz fue quien capturó a la nena en el camping.

“Cargás con mucho, porque sentís como una carga de peso bastante grande porque te sentís responsable, una culpa bastante grande. Ya no se puede arreglar. Son otros tiempos. Espero que esta persona sea encontrada. Tantos años, tantas cosas que pasan, tantas cosas malas. Estaría bueno que lo encuentren y que se haga justicia", sumó.

La prueba más contundente contra Díaz llegó hace solo 15 días, cundo un perito determinó que el identikit que hizo Néstor coincide en un 75% con la imagen avejentada de este nómade ahora buscado. Por eso mismo, y por el testimonio de una policía que participó al principio de la investigación, se decidió lanzar el pedido de captura contra el sospechoso, acusado de ser el principal responsable de la desaparición de Herrera.

El hombre que se busca tiene aproximadamente 50 años, y como es chileno, se cree que cruza regularmente de manera ilegal la frontera con el país vecino, por lo que su paradero es indescifrable, sobre todo porque suele acampar en chozas en el medio del campo.

Además, está acusado también de intento de homicidio, y según considera el juez de la causa, doce años después del hecho hay pruebas suficientes para detenerlo.