Por qué el femicida que mató a Carolina Aló de 113 puñaladas podría quedar libre en febrero

Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia, la adolescente Carlina Aló, podría recuperar la libertad en febrero tras 24 años de prisión, gracias a la ya derogada ley del 2x1, que computaba como dobles cada uno de los días en prisión sin sentencia firme. El asesino sumó en 2013 otra condena por amenazar a una ex pareja. Está detenido en la Unidad Penal N° 21 de Campana. "No entiendo qué sucedió para que a este psicópata lo liberen antes”, lamentó el padre.

La historia se remonta a mayo 1996, cuando Tablado asesinó brutalmente a su novia de 113 puñaladas. La joven Carolina Aló tenía 17 años y el femicida fue condenado a 24 años de cárcel por “homicidio simple”, a pesar de que la familia exigía una condena ejemplar por homicidio calificado, con penas de prisión perpetua. El Tribunal que lo juzgó consideró que no había existido ensañamiento, debido a que se tomó como referencia una pericia que había determinado que Tablado mató a Aló en la segunda puñalada.

Tablado debería recuperar la libertad recién a fines de 2022, que es cuando culmina la condena a 26 años y seis meses de cárcel. A los 24 del fallo por el crimen de Aló se le suman otros dos años y medio de la causa por amenazas a su ex pareja, con quien se casó años atrás estando detenido. La derogada ley del 2x1 y la carrera de Derecho que Tablado cursó estando tras las rejas harían que la pena se reduzca y que pueda recuperar la libertad el 28 de febrero de 2020.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, Tablado tenía una pena de 24 años pero tuvo una reducción gracias a la derogada ley del 2x1, que estaba vigente al momento del crimen. Eso le permitió computar como doble alguno de los días que estuvo preso cuando la sentencia aún no estaba firme. Además, señalaron que cuando el asesino recibió la condena a dos años y medio por amenazar a su ex esposa, la pena se extendió a agosto de 2020.

Sin embargo, Tablado fue beneficiado además por el denominado “estímulo educativo”, ya que durante el cumplimiento de su condena terminó de cursar la secundaria y luego comenzó y finalizó la carrera de Abogacía. Por eso, le descontaron seis meses de sus condenas.

La novedad no cayó para nada bien en la familia de Carolina Aló. El papá de la víctima, Edgardo Aló, se reunió con el juez de Ejecución Penal N° 1 de San Isidro, Alejandro David, a cargo del seguimiento de la pena de Tablado. “Yo le prometí en la tumba a mi hija que iba a ser la sombra de este chacal. Hace casi 24 años que recorro los tribunales para que no salga más y no entiendo qué sucedió ahora para que a este psicópata asesino lo liberen antes”.