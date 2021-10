"¿Por qué no nos dejaron hablar con él?": las dudas de la familia del hombre que tomó de rehén a su amigo

La familia de Alejandro Maldonado, la persona que tomó de rehén a su amigo el martes en Caseros (Tres de Febrero), sigue dudando de cómo se dio toda la situación que terminó no sólo con su muerte sino también la de una de sus víctimas. "Por qué no nos avisaron, por qué no nos dejaron hablar con mi hermano para ver si podíamos convencerlo de algo. Me tuve que enterar por la televisión de lo que estaba pasando porque nadie me avisó que mi hermano estaba así", dijo enojado Alberto, el mayor de los tres hermanos Maldonado.

"Enseguida hablaron de que mi hermano era un loco, que tenía un brote. ¿Por qué nadie habló de enfermedad? ¿Por qué no habla el ministro (Sergio) Berni de lo que pasa en la provincia con las drogas? Quiero que se hable de lo que tiene que pasar una familia que no tiene plata y tiene que internar a un familiar por una adicción", bramó en declaraciones al diario Clarín.

Sus palabras se conocieron después de que los peritos de la Gendarmería Nacional hallaran unas 400 vainas servidas, proyectiles deformados y granadas antidisturbios detonadas, durante una nueva inspección ocular realizada en la casa en donde Maldonado permaneció atrincherado durante más de 10 horas y mató a un amigo suyo que tomó como rehén.

Además, se hallaron plomos deformados, dijeron los investigadores. Ahora, los peritos de la fuerza de seguridad federal, que actúan a pedido del fiscal porque la policía bonaerense no se puede investigar a sí misma, intentarán determinar cuáles de esas vainas son de las armas disparadas por el hombre atrincherado y cuáles por los policías del Grupo Halcón que ingresaron tras 10 horas de negociaciones para finalizar la situación.

"Él era una buena persona, un buen tipo. No era violento como mi hermano. Él se debe haber quedado para ayudarlo, pensando que lo podía tranquilizar. Sus dos hijos, su esposa, su familia debe estar destruida. Yo nunca pensé que esto podía terminar así”, remarcó su hermano que contó detalles sobre el problema de adicciones que tenia Maldonado.

"Tuvimos mil discusiones. Ella (por la pareja de Maldonado) lo dejaba consumir, lo tenía controlado de alguna manera porque prefería que esté consumiendo que haciendo otra cosa. Como nosotros hicimos todo lo posible para que él reciba un tratamiento, nos distanciamos, dejamos de tener relación con ellos. Pero nunca dejamos de intentar ayudarlo", remarcó Alberto.

Un dato no menor, sobre el que hizo foco el hermano de Maldonado, tiene que ver con la denuncia de cierto nivel de protección que tenía él debido al trabajo de su mujer y como eso evitaba de que se trate el problema de las adicciones. "Muchas personas en el club, en la política, sabían perfectamente de sus adicciones y en vez de ayudarlo se aprovechaban de eso. Y esto tiene que cambiar. También todos los que permitieron que las denuncias quedaran en la nada sólo porque la esposa trabajaba en la justicia. Tienen que caer todos”, dijo.

Cabe recordar que durante más de 10 horas, Maldonado disparó sistemáticamente contra los policías que se acercaban al lugar y le pedían que se entregara. Finalmente, después del tiroteo los efectivos del Grupo Halcón ingresaron y mataron a Maldonado de tres balazos, dos de los cuales impactaron en sus hombros y el tercero en el medio del pecho.

Luego, hallaron muerto a a su amigo de un balazo a la altura de las costillas y se presume que el crimen se produjo pasada la medianoche, es decir cerca de seis horas antes de la conclusión del hecho. Los policías relataron que la víctima se hallaba acostado en el piso, tapado con una frazada y con una especie de almohadón debajo de su cabeza.

En tanto, en el hecho cuatro policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad con un balazo a la altura de la arteria femoral, que debió ser operado durante más de seis horas en el Hospital Ramón Carrillo, donde permanece en terapia intensiva.