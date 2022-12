"Por un chocolate": el brutal testimonio de la hermana de Renzo, el nene asesinado a golpes en Berazategui

Una tía de Renzo Godoy, el chico de 4 años que falleció el último jueves en el barrio El Pato de Berazategui, conmocionó a la opinión pública luego de relatar la insólita razón por la cual el padrastro de la criatura, Luis Gallo, y la madre, Victoria Godoy, terminaron con la vida del niño. "Lo mataron por comerse un chocolate", confesó Daniela Wilhem, la hermana del padre del chico difunto.

Esto, según explicó, lo escuchó de la boca del hermano de Renzo, quien presenció todo y lo contó con lujo de detalles a una psicóloga primero, y en una cámara Gesell después.

La mujer contó que Gallo llegó a la casa de la calle 508 entre 616 y 617 con una caja de bombones que eran "para las nenas", en referencia a las hijas que tiene con otro matrimonio. Al poco tiempo notó que su regalo ya no estaba allí y explotó en un ataque de ira en el cual tomó del cuello al hermano mayor del chico asesinado, quien negó haber hecho algo. "Ahí lo empezaron a golpear a Renzo. El hermano vio todo", relató la tía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El caso comenzó con la madre llevando al niño ya muerto a la Unidad Sanitaria 11 y alegando que este se había caído en la bañera, algo que pareció extraño para el personal de salud que se encontraba allí, por el exceso de hematomas que el menor tenía. En el relato decía que se distrajo con su otro hijo y este cayó en la bañera.

Enseguida desde el nosocomio alertaron a la comisaría 5ta de la zona, y ellos a la Justicia, que terminó interviniendo con la fiscal Gabriela Mateos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada. La autopsia sobre el cuerpo determinó que la muerte había sido como consecuencia de los golpes que había recibido fundamentalmente en la zona abdominal, ya que las heridas "jamás pudieron haber sido ocasionadas por una caída en la bañera", y ambos agresores terminaron detenidos.

La familia del padre de Renzo, quien hacía más de un año no podía ver a su hijo, justamente cuando su ex pareja comenzó a salir con Gallo, fue la primera en apuntar a que se investigue la situación que pasó de "averiguación de causales de muerte" a "homicidio agravado por el vínculo".

"Antes venía y traía a los cuatro chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo ‘no los soporto, fíjense ustedes’. Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo lleváramos a pasear, a buscar, no dejaba que compartieran los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada", relató la tía de Renzo días atrás.

"Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado. A nosotros nunca nos avisaron porque no tenía el apellido de mi hermano. Él puso abogados, leyes de mierda. Nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor", cuestionó la mujer en sus redes sociales.

"¿Qué mal puede hacer una criatura?. No lo puedo entender, no lo voy a entender jamás. Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme, que amaba a sus hermanos. Y ahora estamos acá velándolo con su carita golpeada. Ya no lo voy a poder ver más, ya no voy a volver a escuchar sus kiaaaa (tia), no me va a volver a abrazar. Perdón, perdón mi amor por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento bebé. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar", prometió Daniela.

El barrio también se tomó su venganza, ya que luego de que los vecinos se enteren de lo que había pasado, incendiaron la casa donde vivía la familia y los asesinos.