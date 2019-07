Posible femicidio: encuentran restos humanos e investigan si son de una mujer desaparecida

La policía halló restos humanos quemados y semienterrados en un campo en la localidad sanjuanina de Albardón. En este momento se investiga si son los restos de Brenda Requena Montaña, una joven desaparecida el jueves de la semana pasada, de la cual la última noticia que se tiene es que su marido la sorprendió en un auto con su amante. Los restos fueron hallados a 300 metros del lugar donde Montaña (24) fue encontrada por su marido, Diego Alvarez (28), quien atacó al amante a pedradas y se encuentra detenido. Álvarez sostuvo que Brenda salió corriendo, pero su desaparición deja dudas respecto de la versión.





El secretario de Seguridad de San Juan, Gustavo Fariña, indicó a Canal 13 de San Juan que los restos fueron llevados a la morgue para ser analizados y que probablemente deba realizarse un ADN. "Aún no se puede confirmar que se trate de ella (de Brenda) aunque sí que es una de las hipótesis sobre las que se trabaja", agregó. El día de la desaparición de Brenda, dos adolescentes habían visto a un hombre quemando cubiertas en la zona, y contaron que les ofreció dinero para que no dijeran nada. La declaración llevó a un rastrillaje en el cual la policía encontró semienterrados un torso quemado y envuelto en una membrana para techos, un cráneo y una tibia.

Diego Álvarez, marido de Brenda Requena, sospechado por su desaparición





Los restos ya encontrados fueron enviados a dependencias del Cuerpo Medico Forense para ser analizados, mientras la policía continúa buscando más. "Se va a tener que identificar en la morgue y no sé incluso si no se va a tener que hacer un ADN", explicó el ministro Fariña. Según la denuncia de Álvarez, ella escapó del lugar corriendo hacia el campo y desapareció desde entonces. Los hechos sucedieron el jueves pasado, en las inmediaciones del autódromo El Villicum, de Albardón, luego de que Alvarez encontrara a Brenda en un auto con su amante José Guajardo (28). El comisario de la seccional de Albardón, Marcelo Paredes, había dicho que creían que "está viva y se esconde". Álvarez está detenido, pero no como presunto femicida de Brenda sino por la denuncia en su contra que le formulara Guajardo por agresión y lesiones producidas cuando lo atacó con una piedra después de encontrarlo con su pareja. La causa por la desaparición de Brenda y el hallazgo de los restos está a cargo del juez sanjuanino Pablo Ortega.