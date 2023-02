“Prefirieron creerle a él”: el dolor de la mamá del bebé golpeado por su padre

“Yo no sé con qué cara la jueza y el fiscal van a decirme que su papá casi mata a mi hijo”, denunció la madre de Mateo, Aixa Santander al borde de las lágrimas al relatar su preocupación por el grave estado en el que se encuentra su hijo al que no puede ver porque tiene una restricción de acercamiento. Este nuevo caso que devela la mala gestión de la Justicia de General Pico, La Pampa, la misma que dio la tenencia a las asesinas de Lucio Dupuy.

Aixa lamentó que su hijo estuviera luchando por su vida desde el domingo a la tarde en el Hospital Lucio Molas en Santa Rosa, luego de que su papá le propinara una feroz golpiza que le provocó "una fractura de costillas, una quebrada, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado”.

“Necesito que, por favor, la gente que me apoya en todo esto, porque no la estoy pasando bien, que me ayude porque quisiera estar con mi hijo pero no puedo”, dijo la mamá del menor y remarcó su edad: Mateo solo tiene 13 meses y estaba al cuidado de su ex pareja y padre, Javier Frías, y la familia de él. “En este momento, en que mi hijo me necesita, todos (familia del padre) se lavaron las manos. A la madre de Javier la tuvieron que llevar en patrullero para que acompañe a mi hijo. Es mi papá quien me está pasando el parte médico”, acusó.

“Yo solo pido a la gente que por favor me entienda y se ponga en mi lugar, que ahora, con todas las falsas denuncias que me hizo y todas las cosas que él hizo está demostrando lo contrario. Me lo mataba”, comentó sobre la triste situación en la que se vio envuelto Mateo desde que nació ya que, según indicaron fuentes judiciales, ya habían varias investigaciones alrededor del padre, la tía del padre y la propia madre del bebé, todas por “golpes”. Por tanto, Aixa suplicó: “Necesito que la Justicia se de cuenta que mi hijo estaba bien conmigo, mi hijo terminó en terapia intensiva. Pido por favor que la justicia levante la restricción. Mi hijo me necesita”.

“¿Dónde está la Justicia ahora? La Justicia fue la que actuó mal acá. Yo lo único que quiero es recuperar a mi hijo”, reclamó. La Comisaría Cuarta de General Pico actuó de oficio y detuvo al padre del menor. Desde los Tribunales informaron que tanto el padre y una tía, Marina Frías, quedaron imputados en una causa por las lesiones que sufrió Mateo. El padre por "lesiones graves calificadas por el vínculo" y quedó detenido con prisión preventiva. La tía tiene la misma imputación, pero sin agravante por lo que quedó en libertad.

Al respecto de la revocación de la tenencia, en sus redes sociales, varias veces Aixa dijo que había demostrado ante la Justicia que "nunca le pegó a su hijo y que nunca había puesto en riesgo su vida". "Prefirieron creerle a él con las falsas denuncias y miren ahora a mi hijo en terapia intensiva", decía uno de sus posteos.