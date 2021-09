Prendió fuego a la pareja y al bebé de su ex: el nene murió y su mamá agoniza

Los vecinos de la localidad bonaerense de Rafael Castillo no pueden salir de la consternación luego de que una joven de 22 años y su bebé, de un año y medio, fueran gravemente heridos tras haber sido prendidos fuego por la ex novia de su actual pareja. La acusada, que tenía orden de captura, fue detenida durante la tarde del domingo, mientras que el menor falleció en las últimas horas y el pronóstico de su mamá es sumamente delicado.

Todo ocurrió el sábado por la noche, en una casa ubicada en la calle Sudamérica al 2100 partido de La Matanza, donde viven las víctimas: Laura Delgadillo y su hijo, Lian. Según contó el novio la mujer, de 20 años, habían salido a caminar y cuando regresaron se toparon con su ex pareja, identificada como Liz Magnolia Ortega Castillo, de 22 años.

Siempre de acuerdo con el testimonio del hombre, sin media palabras, Ortega Castillo se acercó corriendo a Delgadillo y a su bebé, los roció con líquido inflamable, los prendió fuego y huyó junto a un cómplice que se encontraba esperándola a bordo de una camioneta color negra.“Fue un ataque de celos. Ella no aceptó que hayamos terminado la relación”, declaró el joven ante el fiscal Luis Brogna.

Como los vecinos intentaron increpar al joven, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 especializada en Familia y Conflicto de La Matanza dispuso preventiva en la seccional 1ª de Rafael Castillo para evitar que vecinos y familiares de las víctimas tomen represalias sobre él. Mientras que Liz Magnolia Ortega Castillo fue detenida en el marco de una serie de rastrillajes que se realizaron por la zona.

La mujer fue ubicada en una casilla de la calle Bocayuba al 3200, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El trabajo para ubicarla fue realizado por personal de la Policía de La Matanza, con el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Rafael Castillo y de la DDI de ese distrito. La mujer quedó detenida a disposición de la Justicia.

En el mismo procedimiento también fue detenido Alberto Gerasimchuk alias “Chucho”, también de 22 años, en una vivienda de García Mercou y Lafayette, de Rafael Castillo, acusado de ser el cómplice de Ortega Castillo para concretar el ataque. Ambos se negaron a declarar este mismo lunes ante el fiscal Brogna por el delito de "homicidio" y, por ahora, “tentativa de homicidio”.

Laura Delgadillo ingresó al hospital Paroissien de Isidro Casanova con un gran porcentaje de su cuerpo quemado. Según las fuentes del caso, la mujer sufrió graves heridas en la parte superior del torso y en sus vías respiratorias y de acuerdo con un investigador, llegó a decir quién fue su agresora antes de perder el conocimiento.

Por su parte, el pequeño Lian fue internado en el hospital de San Justo, también con quemaduras de gravedad en su cuerpo, donde murió en las últimas horas. Fue Vanesa González, madre y abuela de las victimas, quien confirmó el fallecimiento de su nieto y además contó que la acusada y su hija “eran amigas de la infancia”. “La chica era amiga de la infancia de mi hija, nunca pensé que iba a pasar esto", reveló.

Y agregó: "Yo la conocía de cuando venía a hacer la tarea de la escuela. Siempre fueron amigas, no sé qué pasó entre ellas”. También detalló que su hija había sufrido otros ataques y amenazas por parte de su ex amiga durante los últimos días, y en referencia al otro detenido en el marco de la causa, resaltó: "Si fue (a cometer el ataque) con su actual pareja no creo que sean celos con su ex”.

Sobre el estado de salud de su hija, González dijo que se encuentra grave y que no mostró mejorías en las primeras horas de internación. “Ella está en coma. Están esperando que mi hija se estabilice para poder trasladarla al Hospital del Quemado”, dijo la mujer entre lágrimas y pidió que se investigue también al actual novio de su hija por realizar “declaraciones falsas”, ya que -aseguró- él no trasladó a su hija al hospital sino que huyó en una moto y fueron los vecinos quienes la llevaron.