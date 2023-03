"Tiene un cuadro psicopatológico": es “inimputable” al hombre que apuñaló a la ex ShowMatch

Sebastián Damián Villarruel tenía 30 años cuando el 10 de noviembre del 2020 ingresó a “El Club de Danza”, un centro de actividad física ubicado sobre la avenida Federico Lacroze, entre las calles Villanueva y 11 de Septiembre, en el barrio porteño de Colegiales, irrumpió en una clase de danza y atacó a cuchilladas a la dueña del lugar, Sofía Bovino, y a la por entonces profesora, Julieta María Antón, quien intentó defenderse del feroz ataque de su acosador.

A poco más de dos años de aquel hecho, la Justicia determinó que Villarruel no será sometido a juicio debido a que la pericia psicológica lo consideró “inimputable”. De acuerdo con la investigación, Antón, de 28 años, ex pareja del reconocido coach Matías Napp y que fue parte del Bailando por un sueño (ciclo que conducía Marcelo Tinelli por la pantalla de canal Trece) , venía siendo acosada por Villarreal.

Sin ir más lejos, de acuerdo con varios testigos el agresor estaba "obsesionado" con Antón y le enviaba constantemente mensajes por WhatsApp y redes sociales. Incluso, un rato antes del ataque se había sacado una foto con ella, y hasta se lo puede ver con la misma remera que lucía en el momento de las agresiones.

Tal y como se puede ver en las cámaras de seguridad del establecimiento, todo comenzó cuando el hombre ingresó al lugar y pidió ver a la bailarina, quien en ese momento estaba dando clases en uno de los salones del lugar: en medio de una discusión, el hombre extrajo un cuchillo y comenzó a agredirla.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14B fueron alertados luego que peatones que pasaban por el lugar escucharon gritos dentro del salón de baile. El personal ingresó al primer piso del lugar y observó que Villarreal agredió con un cuchillo a Antón, mientras que Bovino intervino para defender a su compañera. Según las fuentes, uno de los efectivos le dio la voz de "alto", pero el agresor continuó atacando a la víctima.

Frente a esta situación, el policía efectuó un disparo con su arma reglamentaria que dio en el glúteo derecho de Villarreal y logró reducirlo de inmediato. Las dos jóvenes agredidas fueron trasladadas "en estado de shock" y el agresor fue trasladado al hospital Tornú, donde quedó internado bajo custodia policial y luego detenido en el penal de Ezeiza acusado por tentativa de femicidio.

Poco tiempo después, la defensa del agresor pidió su sobreseimiento ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°11 de la Capital Federal, organismo que debía juzgarlo este año, debido a que los resultados del peritaje del Cuerpo Médico Forense (CMP) concluyeron que el atacante presenta un “cuadro psicopatológico compatible con discapacidad intelectual de grado moderado con proclividad a descompensaciones psicópatas compatible con una insuficiencia de las facultades mentales y alteración morbosa de las mismas". Con respecto al momento del ataque, los peritos consideraron que “es verosímil que no haya poseído la autonomía suficiente para comprender y dirigir su conducta al momento de los hechos investigados”. Además, sostuvieron que “al momento actual no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Con estos resultados, el defensor solicitó que el hombre sea declarado “inimputable”.

El fiscal Nicolás Amelotti se opuso a que sea sobreseído y pidió que el agresor sea evaluado psicológicamente cada tres meses para ver si en algún momento vuelve a recuperar su capacidad de defenderse alegando que existió “premeditación” en el crimen: Las circunstancias reseñadas permiten inferir algún grado de posibilidad de comprensión de la antijuridicidad y de posibilidad de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión”. Además, el funcionario recordó que las pericias habían concluido que Villarreal cometió el acto estando ubicado en tiempo y espacio, razón por la cual el fiscal solicitó la intervención de una nueva Junta Médica y propuso que el juicio sea “suspendido” hasta obtener nuevas evaluaciones.

Julieta Antón habló tras el feroz ataque de su alumno

La ex integrante del Bailando por un sueño fue dada de alta un día después del hecho y terminó su recuperación en la casa de sus padres, a quienes sólo les había comentado que "se había sentido incómoda" en la clase presencial que tuvo con el acusado Villarreal. “Ya había tenido miedo de él, lo había notado extraño”, había señalado en su momento la también ex pareja del coreógrafo Matías Napp en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana.

Según explicó, Villarreal -con pasado como bailarín de comedias musicales- había comenzado a tomar clases virtuales por zoom. "Empezó hace poquito, pero prefiero no hablar mucho del tema. Simplemente digo que él siempre llegaba a las clases dos horas antes y ayer pasó lo mismo. “Siempre lo había notado raro, pero nunca me imaginé esto”, había detallado a través de una charla telefónica que mantuvo con el por entonces ciclo de El Trece.

Todavía muy angustiada, Julieta había explicado que en este momento su único deseo era estar rodeada de sus seres queridos y aclaró: "Yo ayer les dije a mis amigas que nunca den nada por sentado. Preferí no ver ningún video. Hoy pienso en Sofi y en mí, que estamos bien, que estamos vivas y que pudieron atendernos rápido (...) creo que ya estoy en condiciones de declarar. El trato de la Policía y de los médicos y enfermeros del hospital Pirovano fue excelente"

La palabra del hermano gemelo del agresor

Otro que había roto el silencio luego del ataque había sido el hermano gemelo del agresor, Marcos, quien habló con los medios y había revelado: "Siempre fue bueno, más allá de que las imágenes digan lo contrario. Tiene una enfermedad que yo no me di cuenta y reaccionó de esa manera, pero antes esto no lo tenía". "Creo que el efecto de la cuarentena tiene mucho que ver con lo que pasó. El encierro lo hacía hablar solo", reconoció el gemelo.

Ambos vivían con su abuela en Berisso y cumplieron con la cuarentena por Covid-19 de forma estricta: "Sólo salimos para hacer los mandados". Según Marcos, Sebastián "nunca tuvo un hecho de violencia" hasta el ataque a la bailarina. "Mi hermano es árbitro de fútbol y estaba bailando. Estaba estudiando para emprender un proyecto de ropa. Él quería hacer eso para entrar en un programa de televisión, ese era su sueño; estar en el espectáculo", había dicho.

Sobre el día del ataque, Marcos contó que su hermano se había levantado de la cama, "tomó mate, fue a hacer los mandados y se quedó lavando unas cosas". A su vez, sumó que el agresor nunca había tenido novia. Consultado por la presunta obsesión con la ex bailarina de Showmatch, Marcos aseguró que nunca percibió nada raro.