Procesaron al cheto violento de Puerto Madero que ahorcó a su novia y se arrancó las esposas cuando lo detuvieron

El nombre de Esteban Mallorca Tebaldi cobró gran notoriedad a raíz de la denuncia que realizó Camila Serra, su ahora ex novia, a mediados de junio. A través de las redes sociales, la modelo de 22 años contó el infierno que padeció a manos de su pareja: "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas, y me empezó a ahorcar y pegar".

A casi cinco meses de lo ocurrido, el empresario fue procesado y quedó a las puertas de un juicio oral por los delitos de "daño simple", "privación ilegítima de la libertad", "lesiones leves" y "tentativa de homicidio" cometidos contra su ex su pareja.

La resolución fue dictada por el juez en lo Criminal y Correccional Diego Javier Slupski, quien, además de procesar sin prisión preventiva a Mallorca Tebaldi, ordenó trabar en su contra un embargo de 500.000 pesos. Al mismo tiempo, el magistrado confirmó tanto la restricción de acercamiento a Serra como el uso de la tobillera electrónica hasta que se realice el juicio.

Tras el episodio, Serra fue internada en el Sanatorio Dupuytrén, presentando fuertes y feroces golpes en la cara y en las extremidades. Mallorca Tebaldi es un empresario de 33 años relacionado a las compañías familiares Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo.

La denuncia por “violencia de género y amenazas” fue hecha por Serra en la Fiscalía porteña Nº11, a cargo de Andrea Scanga, y no fue la única, ya que otra ex novia, Natalia Cometto, decidió denunciarlo públicamente por las mismas causas que la modelo de 22 años.

Durante el operativo de detención, el empresario -que es luchador de artes marciales mixtas- atacó a 13 personas, entre ellos agentes de la Prefectura Naval, un médico y un chofer de una ambulancia, y rompió las esposas que llevaba puestas con facilidad.

"Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo el hombre visiblemente sacado. Fue acusado de atentado y resistencia a la autoridad y recibió una tobillera electrónica controlada por la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la resolución, el empresario fue procesado por los delitos de "daño simple" en concurrencia con "privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia" y por "lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y por haber mediado violencia de género".

A esos delitos, se sumó también el de "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y por haber mediado violencia de género”.

"La presencia de lesiones contusas en el cuello de Camila Ailén Serra, calificadas por los profesionales médicos como de ahorcamiento, exhiben sin dudas que el propósito del imputado era el de provocar la asfixia de la damnificada y causarle su muerte, como lo había anunciado", señaló en sus fundamentos el magistrado.

En este sentido, el juez entendió que "pese a no haber podido lograr la consumación, a criterio de este tribunal resulta evidente que el accionar del imputado estuvo dirigido por la voluntad de causar la muerte de quien era su pareja y con el pleno conocimiento de que, con el medio empleado, bien pudiera haberlo logrado".

"Además de haberse valido de su fuerza física para lastimar a su pareja, el imputado también se encontraba provisto de un arma de fuego cargada y con aptitud para el disparo, elemento que utilizó en varias ocasiones de la noche para amenazar a la damnificada y dar a conocer su intención homicida", agregó el juez Slupski.

Al mismo tiempo, puso el acento en "la robustez" del empresario y el "entrenamiento físico ampliamente demostrado", que demandó la intervención simultánea de "ocho prefectos para lograr reducirlo y contenerlo" el 22 de junio pasado en su lujoso departamento en la zona de Puerto Madero.

En este sentido, la Justicia determinó que, si bien "el resultado fatal" en relación a su entonces pareja "no pudo ser alcanzado, no lo fue porque no lo hubiera pretendido en su plan original, sino por las circunstancias casuales y ajenas a su voluntad, que le impidieron que continuara ahorcándola y golpeándola".

Basada en pruebas, testimonios e informes de peritos, la Justicia concluyó que los hechos denunciados por Serra se enmarcan en un caso de "violencia de género en relación de pareja, con altísimo riesgo para la víctima, con la presencia de violencia verbal, psicológica y física".

Además, según consta en el expediente, la información del teléfono celular de la modelo permitió probar la existencia de "violencia de diferentes tipos (física, psicológica, aislamiento, económica) en forma sistemática, a lo largo de la relación", ejercida por Mallorca Tebaldi.