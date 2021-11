Procesaron formalmente a Luque, Cosachov y compañía por el "homicidio" de Maradona: cómo sigue la causa

El neurocirujano Leopoldo Luque, psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos "Charly" Díaz, la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid fueron fichados este lunes, con fotos, huellas y averiguación de antecedentes, como procesados bajo el delito de "homicidio con dolo eventual" a casi un año de la muerte de Diego Maradona.

Los siete profesionales de la salud, imputados en la causa que investiga la muerte del astro, desfilaron a lo largo de este lunes por los tribunales de San Isidro por disposición del equipo fiscal integrado por Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y la fiscal de Benavídez, Laura Capra. Los fiscales dispusieron que los siete acusados comparezcan en la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), en el primer subsuelo de los tribunales de la calle Ituzaingó 340 de San Isidro.

En su resolución, señalaron que la diligencia es "a fin de obtener fichas dactiloscópicas de los nombrados; recabar la posible existencia de antecedentes de los mismos ante el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y la Sección Procesados de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y su correspondiente registro ante el Sistema de Investigaciones Criminales dependiente de la Excma".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego de que a cada imputado se le tomó sus respectivas fotos de frente y de sus perfiles, y que aportaron sus huellas, la OTIP envió cada ficha a la causa y realizó un informe para la fiscalía relacionado a si alguno de ellos tenía antecedentes penales. Cabe destacar que los siete acusados ya fueron indagados por la fiscalía entre el 14 de junio (cuando declararon Madrid y Almirón) y el 28 de junio pasado (cuando lo hizo Luque).

La última en declarar en la causa fue la bróker inmobiliaria que intervino en el contrato de alquiler de la casa del lote 45 del country San Andrés de la localidad de Tigre, donde falleció el exDT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en calidad de testigo. Antes, testificaron ante los fiscales la contadora y la escribana de Diego, Andrea Verónica Trimarchi y la escribana Sandra Iampolsky: “Yo me encargaba de la parte administrativa de la oficina del Dr. Morla", sostuvo Trimarchi.

Y agregó: "Era la contadora de Diego Maradona y también de Matías Morla”. En coincidencia con lo que ya había declarado el propio Morla y otros empleados o miembros del entorno del Diez, Trimarchi resaltó: “Mi intervención siempre fue a través de Matías Morla. Igualmente, el que tomaba las decisiones era Diego Maradona y luego los demás”. A su vez, contó que trabajaba para Maradona y Morla desde 2014 y que dejó de administrar sus bienes y dinero “el día que falleció Diego”.

Las preguntas de los abogados de las partes se centraron en torno a qué nivel de conocimiento tenía Maradona sobre los movimientos de su dinero y sus bienes, y por ello, ante una consulta puntual de los representantes de Dalma y Gianinna Maradona sobre si él estuvo en condiciones de tomar decisiones económicas durante septiembre del 2020, respondió: "No sé, yo simplemente mandaba la liquidación y me la devolvían firmada, no lo sé".

Sobre qué intervención tuvo en el alquiler de la propiedad del barrio privado San Andrés de Tigre, Trimarchi recordó: “Se alquiló la casa a una inmobiliaria, no recuerdo el nombre. El pago fue hecho en efectivo yo le entregué el dinero a Vanesa Morla (la hermana del abogado". También contó que ella le pagaba los honorarios a Luque y Cosachov vía “transferencia bancaria” y que en el caso del neurocirujano, se le abonaba la suma de “100.000 pesos”.

Por último, se comprometió a entregar a la fiscalía “todas las erogaciones relacionadas a Diego Maradona en una planilla Excel”. A su turno, la escribana Iampolsky afirmó que el primer trabajo que hizo para Maradona fue en 2015 y que personalmente sólo lo vio “cuatro o cinco veces”, aunque aclaró: “Intervenciones tuve muchas, pero Matías tenía un poder y firmaba siempre Matías", por el abogado y ex apoderado del Diez.

Cuando los fiscales le preguntaron si Maradona entendía lo que hacía cuando firmaba un documento, la escribana respondió: "Perfectamente, Diego leía muchas cosas”. “Por ejemplo el día que firmó una declaración, un papel, él lo leyó y yo lo trascribí. Eso está en un acta, no me acuerdo si fue en el año 2018 o 2019. Yo siempre le explicaba lo que estaba firmando, y él miraba con una cara embelesado porque se le explicaba o leía él", destacó.

Y reafirmó: “Conmigo leía o yo le explicaba". Las semana pasada, los fiscales resolvieron enviar al departamento judicial La Plata todos los testimonios que refirieron que al astro del fútbol le suministraban marihuana cuando vivía en la localidad de Brandsen y a partir de los dichos de Morla, también pidieron que se investigue si el abogado querellante Mario Baudry incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En un dictamen de tan solo dos carillas, dispusieron además otras varias medidas, entre las que también estaba la citación de los siete imputados para formalizar sus procesamientos. En el punto 1 de la resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal ordenaron remitir al Colegio de Abogados de la Matanza el testimonio brindado en sede fiscal la semana pasada por Morla para una posible sanción.

Los fiscales explicaron que la medida se debe a “las indecorosas expresiones pronunciadas por el Dr. Matías Edgardo Morla en el marco de la audiencia llevada a cabo a su respecto dirigidas particularmente al Dr. Mario Raúl Baudry, en tanto utilizó el término ‘tontorrón’ al responder una pregunta por éste formulada”.

En el segundo punto, Capra, Ferrari e Iribarren finalmente mandaron a investigar, aunque en otro departamento judicial, la posible provisión de drogas a Maradona cuando vivía en el country Campos de Roca II de Brandsen. Varios testigos, entre ellos la ex pareja del “10”, Verónica Ojeda o el kinesiólogo Nicolás Taffarel, declararon que Carlos “Charly” Ibáñez, un prófugo de la justicia que cuidaba en esa época a Maradona, le daba marihuana, pastillas y alcohol.

En su declaración del miércoles pasado, Morla acusó a Baudry, quien es la actual pareja de Ojeda, de conocer esa situación cuando era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense –lo fue hasta julio de 2020-, y por eso denunció que "como funcionario público, teniendo conocimiento de la situación de Ibáñez, tenía la obligación de actuar, y por eso deberá responder".

Ante esa situación, los fiscales señalaron en su dictamen que “toda vez que el testigo Matías Edgardo Morla atribuyó la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a Mario Baudry (…), siendo que dichos eventos habrían ocurrido en el ámbito de competencia del Departamento Judicial La Plata, corresponde la extracción de testimonios y, previa certificación, remitirlos a la Fiscalía General de ese Departamento Judicial”.

También ordenaron remitir el testimonio de Morla a la Fiscalía Federal de Quilmes a cargo de Silvia Cavallo –donde según el ex apoderado de Maradona se investiga a Baudry-, “en punto a su posible vinculación con un hecho que allí se encontraría siendo investigado a los fines que su titular estime corresponder”. “En la oportunidad, deberán remitirse también copia de la totalidad de las actuaciones referentes al suministro de estupefacientes al que se hace referencia en el marco de la I.P.P., a los fines que se ahonde en la investigación penal respectiva por haber ello posiblemente ocurrido en la localidad de Brandsen, ámbito competencia de aquel Departamento Judicial”, agregaron. En otros puntos del dictamen, los fiscales rechazaron los pedidos de investigación por falso testimonio u otros delitos que plantearon para el ex secretario de Maradona, Maximiliano Pomargo, Dahiana Madrid, los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, y para el sobrino Espósito.