"Púdranse en la cárcel, hijos de put...": la furia de la familia de Morena y la sorpresa por la autopsia

El asesinato de Morena Nazareth Lavin Vergara sigue generando conmoción, bronca y sorpresa entre los familiares de la nena de 13 años oriunda de la localidad bonaerense de Lima. Tras el resultado de la autopsia, que confirmó torturas prolongadas e indicios de abuso sexual, su padre, Pablo Levin; y su madrastra, María Ludueña, fueron detenidos y acusados de "homicidio". La furia de los tíos de la menor contra el matrimonio, que en un primer momento le aseguró a la Policía que la joven se había quitado la vida con pastillas.

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 11 de la mañana. Ludueña llamó al 911 diciendo que estaba con una adolescente de 13 años "que no podía respirar". Rápidamente se dio aviso al Sistema de Emergencias Municipal (SEMU) de Zárate y cuando llegó la ambulancia, el médico intentó reanimar a la adolescente. Pero ya era tarde y, a pesar de los esfuerzos del profesional por reanimar a Morena, finalmente falleció.

Al arribar la Policía al lugar, la madrastra de la víctima aseguró que la adolescente tenía trastornos psicológicos y que constantemente utilizada objetos contundentes para lastimarse a sí misma. Además, sostuvo que la nena había ingerido un cóctel de pastillas cuando le avisaron que tendría que mudarse con su mamá biológica.

Las pericias realizadas al cuerpo de la joven por los forenses dieron detalles escabrosos: había en su cuerpo quemaduras, golpes, una hemorragia externa, signos de desnutrición y desgarros en las partes íntimas. Además, Morena presentaba signos de desnutrición y de abuso sexual. De esta forma, la hipótesis del caso dio un giro de manera rotunda con respecto a la teoría del suicidio que intentaron desde un primer momento instalar tanto Ludueña, como Lavin.

"Púdranse en la cárcel, hijos de put..."

Los padres de Morena llevaban años separados, pero los tíos de ambos lados se unieron en contra de los detenidos, en especial después de que la autopsia descartó la hipótesis del suicidio.

"Hoy te fuiste sin decir adiós. Sólo Dios sabe qué pasó, por qué todo fue y es tan rara tu muerte. Ojalá que Dios ilumina a la Justicia, para que todo salga a la luz. Lo que haya pasado con vos, un ángel más que se fue sin decir adiós. Siempre te estaré recordando en los pequeños momentos que te vi. Que dios le de paz y consuelo a tu mami y a las personas que realmente te apreciaban. Te voy a recordar siempre. Habiendo tanta maldad en esta vida, le tuvo que pasar a ella; una nena de tan sólo 13 años. Que Dios haga Justicia y que nada quede impune", fue el primer posteo que realizó su tía "Beba" Levin.

Luego, una vez consumadas ambas detenciones, la mujer volvió a referirse a la muerte de su sobrina y confirmó que fue asesinada, después de que un amigo le resaltara que no se había "ido", sino que la habían "matado". "Sí, es verdad. La mataron. Comenté mal la publicación. Dios sólo sabe lo que pasó. Pobre. Los vecinos que vivían ahí nunca dijeron nada. Yo no soy de Lima, nunca supe que había maltratos porque ella nunca hablaba con nadie. No sé, ahora se meten todos y sólo hay culpables y están presos. Ahora, que se haga Justicia. Pero que paguen lo que hicieron los verdaderos culpables".

Valeria Vergara, tía materna de Morena, también expresó su dolor en las redes. "Vuela alto, sobrina. Se te va a extrañar. Cuánto dolor. Ahora te convertiste en un angelito, dale fueza a mi hermana y a tus hermanitos y a toda la familia. Que en paz descanses, More". En ese posteo, "Beba" le escribió: "Muy triste. Sólo Dios sabe y se va a hacer justicia por More". Ante lo cual, Valeria sumó: "Más vale que se va a hacer justicia por More". "Sí, sí. Dios no va a dejar que quede en la nada. Pobrecita, por Dios. Toda una vida. Que paguen por lo que hicieron".

Su tío Leo Ponce, pareja de Valeria y tío político de la víctima, también comentó la publicación: "Descansá en paz, sobrina". Dos días después, compartió en su muro una nota periodística en donde se confirmaba la detención del padre y de la madrastra de la menor. "Justicia por More, que paguen por lo que le hicieron. Que se pudran en la cárcel, hijos de mil put...".