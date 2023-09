¿Puede volver a la cárcel? Revocaron la liberación del cantante L-Gante

A 20 días de la liberación del cantante de Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, el cantante estaría cerca de volver a la prisión ya que la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes revocaron este jueves la decisión del juez de su excarcelación.

Según fuentes judiciales que le explicaron a Infobae, la Cámara anuló la resolución del juez que le otorgó la libertad, pero todavía se desconoce si va a volver a prisión o si se van a sumar más elementos a favor del cantante para que este en libertad. De la misma manera, hasta el momento no se sabe con certeza si la medida es devolutiva, que significa que tiene que ser acatada de inmediato, o si es suspensiva, que en ese caso, la defensa representada por el abogado Diego Storto podría frenar la detención del artista.

El juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, es quien se va a hacer cargo de la causa, mientras que el fallo fue resuelto por la los jueces Oscar Horacio Reggi, Carlos Gabriel Risuleo y Verónica Laura Bainotti, integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas "Mostralas, rancia": Juliana Díaz apuró a Camila Lattanzio por meterse con su ex

"Así las cosas, no se advierte en estos actuados que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas... No varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines el proceso si no se adopta la medida no se observa desproporción entre la coercitiva y el objeto de tutela; y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela", de acuerdo a lo que aparece en el fallo.

El cantante fue denunciado por Darío Gastón Torres por ‘privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simple’ y por ‘tenencia simple de estupefacientes’. El 27 de mayo, amigos de L-Gante salieron de un boliche y tuvieron un cruce con un grupo de personas, cuando el cantante se enteró que la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio intervino, L-Gante decidió actuar y empezó a amenazar a Torres.

Seguidamente, el cantante se dirigió a la casa del sujeto, que es vecino de su familia, y, amenazándolo con un arma, lo obligó a que subiera a un auto para que intervenga en la detención de sus amigos y los deje libres: “El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó”, explicó una fuente del caso a Infobae.

Leer mas Sigue la pelea entre Esmeralda Mitre y Fernanda Iglesias: "Pensé que eras más educada"

Hasta que el cantante no recibió una llamada telefónica que avisándole que sus amigos fueron liberados, Torres estuvo encerrado en el auto del cantante por 23 minutos. Debido a esto, la fiscalía a cargo de Raúl Villalba ordenó la detención del cantante y dispuso de cuatro allanamientos el 6 de junio hasta que fue detenido.