Qué es el "dólar banana" de Rosario: las cuevas narco secretas y el "costo de protección"

En Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó a existir un nuevo tipo de dólar. No es el blue, tampoco el bolsa, el contado con liquidación o el oficial; sino el banana. Y no, no tiene nada que ver con la frase “país bananero” que un sector repite sin parar a la hora de referirse a la Argentina. Así se nombra a los dólares que se consiguen en las cuevas y que proviene del narcotráfico.

Más precisamente de los negocios ilegales que llevan adelante los líderes de la organización narco conocida como “Los Monos”. De ahí que se hable de dólar bananero. El termino fue acuñado por primera vez por uno de los periodistas económicos del diario La Capital, Mariano Galíndez. “Es un dólar más caro que el blue, puede estar tres o diez centavos por sobre el blue, es mucho más informal y tiene el costo extra que es el de la seguridad y la protección”, fue la forma con la que empezó a describir el fenómeno.

“Uno de los cueveros por excelencia, este segmento estrictamente paralelo, bien informal y border, me habló del dólar banana y me dio un precio”, agregó. “Resulta que estas cuevas que operan en el margen del sistema, que no son las agencias legales o financieras sino las que mueven dinero de origen más pesado, que son no más de 6 o 7, reciben aprietes para que todas las semanas les depositen en una oficina distintas cantidades, pueden ser 20 o 5 mil dólares a cambio de que nos les baleen puertas o no les roben a los clientes”, remarcó.

Este tipo de cobro por protección fue descubierto en una de las múltiples causas judicial que afrontan los miembros de la mencionada banda. Allí diferentes encargados de financieras y casas de cambio relataron la presión que reciben por parte de la banda criminal para que contraten sus servicios de “protección”.

En las últimas horas en esa ciudad además se vivió un raid de violencia con seis muertos como consecuencia del la lucha de grupos narcos dentro de las cuales se encuentra el crimen de uno de los testigos protegidos de la investigación contra Los Monos, Carlos Argüelles. El lunes a las 17 cuando tres personas llegaron en un Volkswagen Fox rojo al taller que Argüelles (46) tenía en Garay al 3500 de Rosario. Tras pedirle un presupuesto, una cuarta persona se bajó el auto y le disparó delante de su esposa y de sus hijos.

Una hora después del hecho, Argüelles falleció en el hospital debido a dos disparos que recibió en la cabeza. En una entrevista con el diario La Capital en febrero pasado, tras el atentado a tiros que había sufrido el 28 de enero, Argüelles dijo: "Cuando tomé la decisión de declarar, en el futuro juicio a Alvarado, sabía a lo que me arriesgaba".

El segundo asesinato de la seguidilla de crímenes sucedió horas después, alrededor de las 19.30, frente a una estación de servicios ubicada en Mendoza y Avenida Circunvalación.

Según las primeras averiguaciones, Damián Rodríguez (23) pasaba caminando por el frente de esa estación de GNC cuando fue sorprendido por otro hombre que se bajó de una camioneta roja y abrió fuego en su contra, tras lo cual escapó a bordo de vehículo que era conducido por un cómplice.

También el lunes falleció Anastacio Luis Torren (43), hermano del jugador de fútbol de Argentinos Juniors, Miguel Ángel Torren, que había sido baleado el 25 de agosto pasado en la vereda de la calle Puerto Argentino 4200, tras ser atacado por dos hombres que se movilizaban en una moto.

Cerca de las 22, un hombre identificado como Matías Ezequiel Serrano (29) fue asesinado a balazos en Manantiales al 3700 cuando circulaba en moto.De acuerdo con la pesquisa, la víctima fue atacada por dos hombres que le dispararon sin que mediara discusión.

A su vez, el quinto homicidio también posee las mismas características: agresores que disparan al pasar desde una motocicleta. Este hecho ocurrió a las 23.15 en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y la víctima fue Federico Ariel Rampello, baleado en la vía pública.

Por último ayer, dos personas que se movían en moto dispararon contra Elías Salinas, el cadete de una rotisería ubicada en avenida Pellegrini al 5600 que, según fuentes policiales, había sido baleada la semana anterior.