"Que nadie toque a Tomei": el urgente operativo para proteger al abogado de los rugbiers en Dolores

Hugo Tomei, abogado defensor de los ocho acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, hizo lo que todos esperaban. Generó indignación, repudio y sembró la duda en los jueces que llevan adelante el debate contra Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi: María Claudia Castro; Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari.

Durante alrededor de una hora, Tomei sostuvo, a su entender, que "no hubo dolo, no se pudo probar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión y hubo una agresión de sus defendidos hacia el otro grupo". Por eso, pidió que el hecho debe ser "calificado por el artículo 25, como homicidio en riña o en su defecto como homicidio simple en dolo eventual, y que se distribuyan las participaciones que el Tribunal entienda". "Para concluir, también el homicidio preterintencional, que creo que corresponde analizar desde ese lugar. Me olvidaba de algo importante. Quiero plantear la nulidad del secuestro de los teléfonos y de las prendas de vestir", exigió.

Durante sus argumentos, el letrado generó gran malestar entre los amigos de Fernado Báez Sosa y su padre, Silvino, quien se quedó a escuchar el alegato a pesar de que su esposa, Graciela, prefirió salir de la Sala de audiencia. La frase que causó un masivo repudio, tanto en redes sociales como en la gente que se fue acercando a Dolores, fue cuando afirmó que "no hubo saña", ya que la víctima sólo tenía "moretones y raspones"." Se habló durante todo el debate que Fernando fue golpeado a mansalva. Pero la autopsia encuentra seis golpes, siete diría Fenoglio. En función de la cantidad de patadas y traumas que ha sufrido ese cuerpo, no coincide con los relatos", dijo.





Y agregó: "Los testigos pueden mentir inconscientemente, pero la autopsia no. Esa autopsia nos está marcando un límite, porque las patadas y golpes de puño fueron muchísimos y con una intensidad pocas veces vista, con saña dijo un testigo. Yo pensaba, ¿dónde fue ese golpe? Porque no está. Hay moretones y raspones. Y son seis". Además, Tomei se permitió dudar de la intención de sus defendidos a la hora de atacar a Fernando: "Se dieron a la fuga pretendiendo lograr su impunidad. Se fueron a dormir y se fueron a Mc Donalds. Estos pibes no tenían dimensión de lo que había pasado. Estos eran unos chicos que cometieron un delito, pero hay que verlo todo en su conjunto".

Estos dichos provocaron que distintas personas comenzaran a autoconvocarse en las redes sociales, lo que encendió la alarma de los encargados de la seguridad del juicio durante el cuarto intermedio solicitado por Tomei. “Se están autoconvocando”, advertían algunos efectivos de seguridad mientras corrían despavoridos por los pasillos de los Tribunales de Dolores.

El duro descargo del abogado de los ocho imputados no sólo generó el rechazo de los familiares y amigos de la víctima, presentes en la sala. “Están armando grupos en Facebook, se picó”, sumó una fuente policial en diálogo con BigBang. Durante el cuarto intermedio, la Policía decidió reforzar la seguridad personal de Hugo Tomei; quien llegó a los alegatos a bordo de su Jeep de color negro. “Lo estacionó a dos cuadras del Tribunal, refuercen la custodia”, instruyó la jefa del operativo.

A diferencia de la mayoría de las audiencias del juicio, los alegatos fueron televisados y millones de personas siguieron en tiempo real lo que sucedía en los Tribunales de Dolores. “No quiero que ningún sacadito se acerque a Tomei, le toque el auto; lo escupa o lo insulte”, reforzó. Desde esta semana, el Tribunal también ordenó un nuevo protocolo de seguridad para el traslado de los padres de los imputados. Después del escrache que sufrieron a la salida de la última audiencia, desde el lunes su llegada y salida del Tribunal quedó en manos de la Policía. “¡Asesinos, ustedes también son asesinos!”, les coreó una pequeña multitud cuando ingresaron en horas del mediodía.

No eran más de siete personas, todas oriundas de Lanús. “Estábamos en Miramar, pero nos vinimos porque estamos indignados”, explicaron a este medio. Luego de que los ocho imputados pronunciaran "sus últimas palabras", la jueza María Claudia Castro informó que el veredicto será dado a conocer el lunes 6 de febrero.