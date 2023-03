“Quedé embarazada de Gianola”: la terrible revelación de Fernanda Meneses tras el procesamiento del actor

En la mañana del martes, la causa contra Fabián Gianola por abuso sexual, que había iniciado Fernanda Meneses por diversos hechos en 2019, tuvo una novedad crucial. La fiscal Mariela Labozzetta, quien es titular de Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitó el procesamiento del actor de 60 años de edad, sin prisión preventiva, tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal realizada en su contra. Ahora, la actriz reveló que había quedado embarazada de Gianola.

En una entrevista, Meneses dijo: "Soy culpable de haber estado con un hombre casado, me arrepiento de eso, no es mi pensamiento de hoy, lo estoy trabajando en terapia”. Y agregó, cuando una panelista le consultó si había quedado embarazada del actor, ella respondió: “Sí, estuve embarazada de Fabián Gianola, es verdad. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo, yo perdí muchos embarazos. No me quiero meter en un problema porque hay gente que está sufriendo con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves".

Por otra parte, sobre la supuesta violación por la que acusó a Gianola, Meneses dijo: “Cuando pasan los hechos que pasaron, que fue la violación que yo me di cuenta tiempo después, me tocó la vagina delante de muchas personas, fui llorando a maquillaje. La maquilladora de Canal 9 fue testigo de eso, y ellas me dijeron que no era la primera vez. La gente tiene miedo y entiendo".

En otro punto del reportaje, afirmó: "Lo había borrado de mi mente, hoy a mis 46 años no voy a seguir siendo víctima de Gianola. Yo me quedé sin trabajo y vendí bolitas de fraile amasadas por mí. Yo a él no le deseo que se quede sin trabajo eh, no". Y relató que la denuncia contra Gianola se divide en dos episodios en el que la fiscal lo encontró como “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

Uno fue en 2018 y que fue relatado por la víctima de la siguiente manera: “En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Fue una tortura ese día para mí”.

Sobre ese caso, tras una acusación mediática, Meneses decidió ir a la Justicia en 2019. Ahí contó que unos años antes también había sido abusada por el actor. Ese hecho, el más grave, fue en 2011, cuando participaban de la tira Los únicos. Una noche, el actor fue a su casa y habría abusado sexualmente de Meneses, que era guionista del programa.

Al año siguiente, efectuó la denuncia en el Poder Judicial, con el fin de que salga a la luz el calvario que le tocó vivir mientras realizaba su labor, y dio a conocer que no fue esa la única vez que Gianola abusó de ella, sino que fueron tres en total los episodios que le tocó atravesar.

Seis años después, en 2017, mientras ambos realizaban una tira televisiva, Gianola la llamó y le pidió que se acercara a su camarín para hablar de trabajo, ya que ella era la guionista del programa que se emitía en su momento. Pero, lo que parecía que sería una reunión de trabajo, terminó siendo una pesadilla.

“Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo”, relató en una nota. Luego de lo sucedido, aseguró que el actor fue el responsable de que se quedara sin trabajo, ya que había aprovechado su posición de jerarquía en el ciclo “Hoy ganas vos”, emitido por canal El Nueve, que culminó con su desvinculación del programa televisivo.

Por otra parte, Gianola ya está en instancia de juicio oral y público por el abuso sexual que tuvo como víctima a la locutora Viviana Aguirre en mayo 2019, mientras trabajaban juntos en Radio Colonia. Y había contado: “Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto. En ese momento estaba hablando mi compañera. Me metió los dedos e hizo como una pala con su mano. Mi compañero lo vio y después me dijo que era un desubicado”.