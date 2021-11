"Queremos que no vuelva a pasar": los padres de Lucas convocaron a una marcha para pedir justicia

Los padres de Lucas González, el joven de 17 años que fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, Mario González y Yanina López, convocaron en las últimas horas a una marcha para el lunes, a las 19 horas, frente al Palacio de Justicia para exigir que se esclarezca el crimen.

"Pedimos que sea sin banderas políticas, solo nos importa hacer justicia por nuestro hijo”, dijo Mario en la conferencia de prensa que organizaron junto a su abogado, Gregorio Dalbón. La marcha será a las 19 y la consigna consiste en llevar velas blancas.

Además, el papá del chico convocó a todos los padres de la Argentina para que esto "no pase nunca más", y le pidió a la sociedad que no los abandonen. "Convocamos a toda la sociedad argentina para que participen de la marcha, no convocamos solamente a los padres de los jugadores de futbol, los convocamos a todos. Tenemos que lograr que la marcha sea multitudinaria. porque queremos justicia, que no vuelva a pasar", sumó.

"Somos gente trabajadora y humilde, no somos delincuentes. Nos costó mucho porque somos padres jóvenes. Ayer (por el jueves) volvimos a casa después de dos días de calvario”, prosiguió diciendo Mario al referirse a su familia. Cuando llegó el momento de hablar de su hijo, Mario se quebró y recordó los esfuerzos que hacía para entrenar en Barracas Central, el club en donde jugaba al fútbol. ”Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar y me avisaba por teléfono que llegaba bien. Por la tarde iba a la escuela. Cuando le mandé un mensaje y tenía una sola tilde me pareció raro. Estaba viendo las noticias, hablaban de un delincuente y él no le hizo nada a nadie”, dijo.

En otro de los pasajes de la conferencia, Yanina buscó diferenciar a los tres efectivos que se encuentran en el centro de la investigación por la muerte de su hijo del resto de la fuerza. "No meto a toda la Policía en esto, sólo quiero que los responsables paguen. La violencia institucional en Argentina debe cesar, no tiene nada que ver con grietas ni pensamiento político", expresó. Asimismo, manifestó que "estas cosas sucedían en dictadura, no en democracia".

“Vamos a ser todo lo posible para que estos policías, que son autores de asesinato doblemente calificado, y los responsables por el chico que estuvo preso toda la noche, paguen. También vamos a ir contra el Juez de Menores, que se sacó de encima la causa", adelantó Dalbón cuando tomó la palabra.

Horas antes a la conferencia, en una entrevista, López, dijo: "Estoy muerta en vida. Me sacaron el corazón. Me sacaron todo, pero el corazón de mi hijo va a estar latiendo en algún lugar del mundo. Es un acto de amor muy grande. Alguien va usar sus pulmones, sus órganos le van a servir a alguien".

En ese sentido, en una nota con Télam, la madre del futbolista de Barracas Central explicó: "Jamás pensé en estar pasando por esta situación. Yo quería verlo triunfar. Era lo único que quería para él. No quiero que esto quede en la nada, quiero prisión perpetua para los policías".

Para finalizar, la mamá de Lucas, acompañada por su esposo Mario González, adelantó que aguardaban que se realice la autopsia para que le entreguen el cuerpo y puedan llevan adelante el velatorio: “Ahora veremos cómo vamos a seguir adelante. Solo queremos despedirlo y vamos a ver si lo podemos hacer hoy".