"Queremos verlo preso": Gabriela Trenchi y las otras víctimas de Lotocki rompieron el silencio tras la inhabilitación

La inhabilitación preventiva para ejercer la medicina que la Justicia le dictó el último jueves al médico Aníbal Lotocki, generó que muchas de sus víctimas interpreten el hecho como una batalla ganada. Al mismo tiempo, y mientras que Silvina Luna pudo salir de la terapia intensiva del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en los últimos días, reconocieron que la pelea no terminó y detallaron cómo continúa la disputa en el plano legal.

"Estoy muy contenta porque logré llevarlo a juicio oral, que era muy difícil", aseguró, ante BigBang, Gabriela Trenchi. "Hay que ir con mucha precaución porque yo quiero verlo preso y todavía falta que decida el Tribunal de Casación", agregó la víctima que en agosto de 2015 se intervino con Lotocki, quien la dejó en un estado similar al que vive Luna.

"No tuvieron otra que inhabilitarlo, porque no sabíamos que iba a pasar con Silvina. Inclusive, por más que esté bien, no quiere decir que tenga una calidad de vida sana y sea una vida normal", explicó Trenchi. "Voy con mucha cautela, porque sé que ellos van a venir con todo después de la feria judicial. Pero estoy tranquila porque siento que no fueron en vano los años que peleé, cuando todos me decían que baje los brazos", recordó.

"Hay que aclarar que esta medida cautelar, como su nombre lo indica, es preventiva. Hasta tanto se expida la Cámara de Casación, él está inhabilitado para ejercer la medicina en cualquiera de sus formas durante cinco años", precisó Nuria Drendrak, abogada de Trenchi. "Ahí van a resolver si bajan la pena, si confirman o si aumentan", añadió.

La defensora aclaró que desde el primer día pidieron que la inhabilitación sea por una década, aunque la condena fue por la mitad, y que ahora la Justicia deberá confirmar si mantiene ese número. "Si lo condenan también por estafa es probable que suban la cantidad de años", reveló, antes de recordar que lleva dos años en este pedido de inhabilitación que se dictó.

Para Drendak, "el 90 por ciento" de la decisión judicial tuvo que ver con la situación de Luna y la presencia del caso en los medios de comunicación. "En todos los programas se habla del tema, lo siguen cuando sale a pasear, lo vimos en un circo hace pocos días le están muy encima", asintió. "La internación ininterrumpida colaboró, creo yo, por lo menos a esta inhabilitación. También el periodismo ayudó bastante, que hablan todos los días del tema y de la necesidad que pide la sociedad para que este tipo deje de atender gente", agregó.

La abogada también respaldó las declaraciones que brindó Pamela Sosa, ex pareja de Lotocki, en la mañana del viernes en A la Barbarossa, sobre que está segura que el médico continuará con su trabajo. "Realmente es así, porque él no es que iba a una clínica, a un hospital público, o sea, él atendía en consultorios privados, operaba en consultorios, así que no me extraña que pase desapercibido que el siga operando. Se va a cuidar de las redes sociales, pero para mí va a seguir", confirmó.

La ex modelo no fue la única víctima con la que habló BigBang para preguntarle sobre cómo fue su reacción al enterarse de la inhabilitación de Lotocki. "Estaba mirando la tele y me quedé helada. Lo leí como dos o tres veces, porque no lo podía creer. Me empezó a latir el corazón como diciendo: 'Lo logramos'", contó Beatriz Verger. "Estoy emocionada, dimos un paso súper importante entre todos", añadió.

"Yo siento un gran alivio porque por un tiempo este Dr. Muerte va a dejar de arruinarle la vida a las personas de forma premeditada", aseguró Noelia Frye, quien agregó que está "confiada en que la Justicia va a salir a favor de las víctimas".

Trenchi también se refirió al pagaré que BigBang expuso de forma exclusiva, sobre una deuda que tiene una mujer de La Plata con Lotocki por 85 mil dólares, de la cual la Justicia pidió la ejecución a principios de julio. "Está blanqueando plata haciendo que presta", opinó Gabriela. "Está comprobado en papeles, lo tiene todo el fiscal Sandro Abraldes, quien se está encargando de todo lo que es el tema de evasión fiscal", informó.

"Yo quiero verlo preso", insistió. "A mí me mató en vida, como mató a Lorena Vega, a Cristian Zárate", se lamentó. "Ayer estuve en el Hospital Italiano. Tengo muchos problemas: me puedo quebrar hasta sentada porque pierdo el calcio. Y los dolores que tengo. La semana que viene me van a hacer todos los estudios en las piernas a ver si me está migrando el material", detalló.

"Nosotras no podemos hacer la vida que queremos, vivimos en los médicos todos los días y eso no es vida. Entonces él tiene que pagar tras las rejas. Tiene mucha gente encima, son cientos de chicas que escriben, que están dañadas y es hora de que él pague. Así que yo voy a festejar y brindar el día que él lo lleven detenido y quede preso", concluyó Gabriela.

Lotocki sigue libre.