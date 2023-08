Quién era Facundo Molares, el hombre que fue asesinado por la Policía de la Ciudad

Facundo Molares Schoenfeld tenía una larga experiencia en la militancia. Pero sin dudas, era conocido por ser el argentino que durante 15 años integró las FARC. Oriundo de José C. Paz también era fotoperiodista. Hace un año, en una entrevista con Télam había dicho: “Busco acomodar mi vida. Dolió y duele el sacrificio de haber dejado todo. No es gratis, perdés todo. Yo no tengo familia, hijos, casa, auto. Nada. Tengo 300 libros que son todos mis bienes. Y un cepillo de dientes que cambio cada tres meses".

En ese reportaje había dicho sobre los inicios de su militancia: "De pibe miraba los chicos comiendo la basura y decía, ¿por qué? La gente viviendo en la calle entre cartones, ¿por qué tiene que pasar esto?”. Y recordó su vida luego de que su familia se mudara a Chubut: "A los 18 vuelvo a Buenos Aires. Viví con una chica, nos separamos, trabajé de mozo, después no tuve laburo y tenía unos pesos guardados. Había pasado el 2001 y dije 'otra crisis como esta no’. Y me fui a Colombia”.

Una vez allá, se contactó con u representan de las FARC y se metió en la selva colombiana. Así empezó con diversas tareas: organizador, colaborador asistente de campesinos y creación de centros estudiantiles y obreros. Con el tiempo ascendió a Comandante y se llamaba Camilo. Así le hizo frente al gobierno de Juan Manuel Santos: “Esperemos que este sea el primer gesto hasta la liberación de todos los retenidos y de todos los prisioneros de guerra que están en las cárceles”.

El tiempo pasó. Cuando en noviembre de 2019, el golpe de Estado en Bolivia puso en peligro a Evo Morales y lo hizo salir del país, Facundo se metió a cubrir los hechos en su rol de fotógrafo. No sabía que su vida correría peligro. Vio la represión de cerca contra los campesinos y los militantes del MAS. Estuvo en Santa Cruzo. Hasta que una noche le pegaron tres tiros.

Estuvo en coma durante 20 días. Cuando se despertó, había perdido casi por completo la visión de su ojo derecho por las heridas. "Hubo coincidencias que me perjudicaron. Esos días Evo Morales estaba Buenos Aries y había dicho que frente a la desobediencia constitucional de las fuerzas armadas debía formarse una milicia popular. Les caí como anillo al dedo", afirmó el militante. Estuvo un año en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El 2 de diciembre de 2020, Molares recuperó la libertad. Regresó al país y se dedicó a seguir militando. Lejos de los peligros de hace unos años, había optado por mantener un perfil más bajo y reorganizar a parte de las organizaciones sociales. Por eso se había sumado a Revolución Popular. En la tarde del 10 de agosto de 2023, con solo 47 años, la muerte lo encontró en el centro de Buenos Aires y en manos de la Policía de la Ciudad.