Quién era “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario asesinado y descuartizado en Ingeniero Budge

El último domingo, un grupo de chicos que jugaba al fútbol en la vera del riachuelo, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, encontró partes de un cuerpo descuartizado. El clima invitaba a los chicos del barrio a jugar un partido de fútbol sobre la calle Rivadavia, entre Figueredo y Azamor, al costado del Riachuelo.

Mientras pateaban la pelota, se divertían y simulaban ser las grandes estrellas de este deporte, los chicos encontraron una valija abandonada y, curiosos por saber qué había dentro, decidieron abrirla. Dentro, hallaron bolsas de consorcio que contenían partes de un cuerpo humano en descomposición y tras las pericias de rigor, se confirmó que esos restos pertenecían a Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, un empresario de 40 años que se dedicaba al alquiler de autos.

Frente a este escalofriante escenario, los nenes corrieron a avisarle a sus papás y fueron los adultos los que dieron aviso al 911. Rápidamente, los efectivos de la Comisaría 10 de Ingeniero Budge, Policía Local y Policía Científica arribaron al lugar y descubrieron que también había partes del mismo cuerpo flotando en el Riachuelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Del macabro hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que caratuló el hecho como “averiguación de causales de muerte”. Si bien el caso es llevado adelante con mucho hermetismo, el hombre fue identificado gracias a la gran cantidad de tatuajes en su cuerpo.

En marzo de este año, Pérez Algaba supo llegar a la cúspide de su negocio. En aquel momento afirmaba querer convertirse en "influencer", afirmaba haber sido "repartidor de pizza" y coordinador de viaje de egresados, y señalaba que gracias a su visión para los negocios vivía "como quiere" en Miami, gracias a que encontró "lo suyo" operando en la bolsa. "Ser exitoso es cuidar cuerpo y mente, enfrentarte a tus mayores miedos, construir una reputación impoluta, leer mucho y seguir aprendiendo, trabajar en lo que te apasione, tener el hábito de ahorrar, no caer en riesgos innecesarios con tu dinero, el enfoque: establecer objetivos a largo plazo", señalaba en diálogo con Perfil.

El empresario de 40 años se consideraba "100% exitoso" y daba consejos para ser llevar adelante operaciones de compra y venta de activos en los mercados financieros y bursátiles. "Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender 'sanguches' en las remiserías, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía, ya sea de heladero, en todo tipo de restaurantes y pizzerías. Después de ahí pasé a un taller de motos, hacía encendidos electrónicos", contó la víctima en aquella entrevista.

Y sumó: "A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles. Viajaba mucho a Paraguay para comprar ruedas, era mucho más barato que en Argentina. Luego me dediqué a la compra y venta de vehículos de alta gama, náutica y motos, todo lo que tenga que ver con vehículos. Y en el medio tuve una financiera".

Hasta comienzos de este año, Pérez Algaba residió en Miami, Estados Unidos. Allí se dedicaba a la venta y alquiler de autos de alta gama. Luego, estuvo en España y decidió volver a la Argentina por motivos que aún se desconocen. "En Argentina me encantaría poder seguir negocios pero el país está roto, se perdió la cadena de pagos, la gente solo busca salvarse sea cual sea la consecuencia, hay mucha inseguridad, el gobierno es un desastre, y lamentablemente se perdieron el respeto y los valores. En cambio en EE.UU. es un país que te da la posibilidad de salir adelante, obviamente con disciplina, siendo prolijo. Y hay otros valores y respetos, te da mucha seguridad para todo, el país es muy estable", señalaba.

En 2022 había sido detenido por golpear a un agente de tránsito en Mar del Plata. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona: Pérez Algaba conducía su Mercedes Benz en total estado de ebriedad, cuando fue detenido por un control vehicular para realizarle un test de alcoholemia. En ese momento, se bajó del vehículo y, rodeado por agentes de tránsito, golpeó a uno de ellos y fue detenido.

En ese momento, el empresario sostuvo que había sido el agente de tránsito quien lo "invitó a pelear" y se le imputó el delito de “resistencia a la autoridad". Como consecuencia, se le suspendió preventivamente la licencia de conducir debido a que cosechaba un gran número de infracciones: tenía un total de 130 mediciones de alcoholemia y se le habían secuestrado 15 vehículos por dar con graduaciones positivas, según informó Infobrisas.

Según trascendió, el empresario ingresó al país desde España y alquiló un departamento en la calle Olazabal, Ituzaingó. Allí se realizaron allanamientos por orden del fiscal Marcelo Domínguez, aunque las autoridades no encontraron su teléfono celular ni su billetera. Hasta el momento, el único indicio que tiene el funcionario público es la documentación de una familia encontrada en la valija en donde aparecieron los restos.

La familia en cuestión ya reconoció el bolso, pero advirtió que una mujer cercana a ellos -de la cual no está comprobada su participación en el homicidio- se los había robado hace un tiempo. Al mismo tiempo, el fiscal solicitó la información de las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con algún indicio que ayude a esclarecer este hecho que, por ahora, está envuelto en un manto de misterio.