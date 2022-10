Quién era Ramón, el remisero atacado y asfixiado a traición por adolescentes de 13 y 17 años

Ramón Maldonado tenía 68 años y era un “hombre de ley, buena gente”. Así lo definió el intendente de James Craik, Oscar Fasolis, quien lamentó que el apasionado remisero haya sido víctima de un nuevo crimen en esa localidad, ubicada en el departamento Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba. Fue encontrado ya sin vida el lunes: su cuerpo apareció en un camino rural entre la ciudad de Oliva y Pampayasta.

Ramón había salido hacer un viaje el domingo por la noche y nunca regresó y por el crimen ya hay tres adolescentes de 13, 14 y 17 años detenidos. “Estamos consternados, no podemos explicar lo que ha ocurrido. Tenemos aproximadamente seis mil habitantes”, dijo el intendente y aseguró que se trató de un crimen aislado, ya que es un pueblo tranquilo donde todos se conocen y son “amigos unos con otros”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los adolescentes acusados por el crimen de Ramón fueron arrestados en la localidad de Pozo del Agua, en la provincia de Santiago del Estero, según reveló el propio intendente. Los delincuentes fueron detenidos luego de chocar la Renault Kangoo blanca que usaba el remisero para trabajar y que le habrían robado ese mismo domingo. Tras embestir el vehículo contra una propiedad, intentaron huir, pero fueron atrapados por la policía santiagueña.

Según las primeras versiones, Ramón había salido con su Kangoo blanca para hacer un viaje el domingo por la noche. Por esta razón, la fiscal Juliana Companys, de la Fiscalía N° 2 de Villa María sospecha que los tres menores de edad fueron los que contrataron los servicios del remisero, lo asfixiaron y no solo le robaron el vehículo, sino que además le quitaron el dinero y las pertenencias que llevaba encima.

Los tres detenidos vivían en la misma localidad que la víctima, que según el Censo de 2010 tiene unos 5.100 habitantes. “La peor noticia, la que nadie quiere recibir, y lo que es aún más triste es quiénes son los responsables: parte de nuestra sociedad, parte de nuestro pueblo”, posteó Mariana en Facebook, una de las tantas vecinas que participaron de la búsqueda de Ramón cuando sus familiares denunciaron su desaparición.

Según el Diario de Villa María, los tres menores detenidos fueron acusados como autores del crimen y quedaron aprehendidos en la localidad de Ojo de Agua. Aunque en las próximas horas serán trasladados a Villa María, donde quedarán a disposición de la Justicia de Menores. “No estamos para nada acostumbrados a situaciones como estas pero no hay ninguna duda de que estamos inmersos en la misma situación que en todos lados", lamentó el intendente.

Además, sostuvo que todos los vecinos de la localidad de James Craik están "tristes y dolidos” por lo ocurrido. “Nosotros tomamos conocimiento el lunes a las 9 de la mañana donde amigos de Ramón y familiares se contactaron con nosotros, se puso gente a buscar, bomberos voluntarios, nos pusimos de manera conjunta a trabajar con la policía, después la policía logra el dato de que uno de los menores indicó a dónde era que habían abandonado a Ramón", explicó el funcionario.

Y agregó: "Y como consecuencia de eso Bomberos de James Craik hablaron con Bomberos de Oliva y ellos lo encontraron. Entendemos que la familia ya desde la noche del domingo lo estaba buscando. Nosotros no tomamos conocimiento hasta media mañana del lunes. Desde los municipios y desde el interior hacemos todo lo humanamente posible, con asistencia desde hace años, con intervención desde la Senaf y con todas las actuaciones que desde siempre pudimos hacer”.

En diálogo con radio Mitre, Fasolis sostuvo que llega un punto donde los municipios "nos vemos desbordados por estas situaciones y siempre estamos limitados”. “Llegar a este punto con niños tan pequeños nos ha dejado descolocados. Droga, violencia familiar, pérdida de valores. Entiendo que uno de los detenidos es mayor y había estado detenido pero no sé por qué. La pérdida de valores, las familias que no nos atrevemos a poner los límites necesarios, no son cosas habituales. Es inaceptable”, concluyó.