Quién era Rodrigo, el amigo de Pettinato que murió calcinado: por qué no descartan un homicidio

El lunes por la noche, alrededor de las once y veinte de la noche, los Bomberos de la Ciudad acudieron al departamento de Felipe Pettinato, ubicado en el piso 22 de una torre del barrio de Belgrano. Al ingresar, se encontraron con el hijo del ex Sumo en medio de un brote psicótico y con el cuerpo de un hombre calcinado. Quién era el amigo que falleció y por qué los investigadores aún no descartan la hipótesis de un homicidio.

"Estaba con un amigo, Rodrigo", fue lo que alcanzó a declarar ante los efectivos de la Comisaría 14 el hijo de Pettinato, antes de ser trasladado al hospital Pirovano. El joven de 29 años luego fue derivado a la clínica Zabala, en la que permanece internado con custodia policial y está siendo tratado por un cuadro de inhalación de monóxido de carbono.

De acuerdo al reporte policial, el incendio se inició en el living del departamento. "Lo que llamó la atención es que no era de gran magnitud y el fuego no se había expandido a ningún otro ambiente", señalaron a BigBang, al tiempo que aclararon que el hombre fallecido fue encontrado en el comedor en posición de cubito ventral calcinado.

El fallecido sería el neurólogo de Pettinato. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que el cuerpo del médico estaba "muy quemado" y, de acuerdo a las primeras pericias, las llamas habrían entrado en contacto primero con sus piernas. ¿Se desmayó por el monóxido? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no hubo reacción? Esas son algunas de las preguntas que deberá responder el hijo del ex Sumo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional 25, a cargo de Martín Mainardi. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte e incendio" y se espera que Pettinato declare en las próximas horas, después de que se termine de realizar la correspondiente autopsia al cuerpo del neurólogo.