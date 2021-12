Quién es Agustín, el acusado de matar a la diseñadora en Miami: "La fue a buscar"

Delfina Pan tenía 28 años, había terminado la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (FADU) y había decidido irse a vivir en medio de la pandemia a Miami, Estados Unidos, con una de sus amigas. Fue allí donde de manera atroz y lamentable, fue asesinada a puñaladas. El autor del crimen fue identificado por el entorno de la víctima como Agustín Mariani, un joven argentino de 20 años (cumple los 21 en febrero) y es oriundo de Bella Vista.

Según le informaron desde el entorno de la víctima a BigBang, el joven trabajaba como bartender en el mismo restaurante que Delfina, quien se desempeñaba como mesera, ubicado sobre la peatonal Lincoln Road, y fue tal el constante acoso que ejerció sobre ella, que la joven llegó a pedir el cambio de turno para dejar de cruzarse con su compañero de trabajo. "Ya había acosado a otras chicas. Delfi habló en el laburo para que le cambien el turno, pero se negaron", afirmó una amiga.

De acuerdo con los allegados a la víctima, el agresor ya tenía todo planeado. Sin ir más lejos, ese día dejó cerrado el bar y se retiró del restaurante sin aviso. Además, abandonó de manera repentina los grupos de WhatsApp que compartía con el resto de sus compañeros, incluida Delfina. "Él estaba obsesionado. Hace un par de meses le había declarado su amor a Delfina, pero ella lo rechazó. Desde ahí comenzó a acosarla", le contaron a este sitio.

A su vez, destacaron que la joven de 28 años llegó a manifestarle a un amigo que tenía "miedo" por algunas actitudes de Agustín. "La llamaba y le mandaba mensajes todo el tiempo. Incluso intentó meterse en el UBER de ella, pero no pudo hasta que encontró la dirección y la fue a buscar", relataron. El lunes, Delfina fue encontrada malherida, cerca de las 18, en el departamento donde ella vivía junto a una amiga, Melina Sab, ubicado en la calle 73, a la altura de la avenida Harding.

Ese día, la Policía acudió al complejo de apartamentos ubicados en el barrio al norte de Miami Beach. Allí se topó con el agresor, quien presentaba algunas heridas -de acuerdo con los amigos de la diseñadora hechas por él mismo- y con Delfina, quien yacía en el suelo apuñalada y en grave estado. De inmediato, ambos fueron trasladados al hospital público más grande de la zona, el Jackson Memorial, donde finalmente la diseñadora falleció.

La versión que circuló y que confirmó el entorno de la víctima es que el agresor habría estado obsesionado durante meses con la chica. "Que noche trágica, te fuiste y ni se cómo. Todo, amor. Todo, chispa y energía. Todo candor. Mi hijita del alma, mi primer mujer....llegaste en un febrero caluroso, un solicito que calentó mi alma....Cuanta lucha y con que determinación actuaste logrando ese titulo soñado y ¡¡¡lo lograste!!!", escribió su papá, José María Pan.

A través de una extensa y emotiva carta, el hombre lamentó con mucha tristeza la muerte de su hija y pidió por justicia. "Querías llegar alto y muy alto y el vuelo fue tomando forma y votaste más y más. Mi Delfi mi amor te fuiste y no sé cómo......Sé que dónde estés serás como esa campanita sonriente, esa campanita alegre, esa campanita que siempre alegró mi alma", escribió el papá de Delfina.

Y agregó: "Delfi, hija mía, cuánto dolor no esperado, cuánto calor disipado.. Amo todo tu ser, tu imagen, tu todo... nunca podré cerrar esa herida, nunca podré no tenerte en mis sueños e imaginación. Que corta vida mi reina, solo 28, una tierna mujer, una gran persona, una huella muy profunda donde has andado imposible de olvidar..... por qué. por qué así me pregunto. La vida me ha negado de tus charlas, de tus risas, de tus alegría y tu forma de ser inconfundible".

Al final, José María - que no viajó a Miami para hacer las diligencias respecto al cuerpo. Sí lo hizo uno de sus hijos y hermano de la fallecida- concluyó: "Por qué te fuiste ojitos azules...por qué te fuiste sonrisa alegre... Por qué por qué tendré que llorar en los rincones, en mis momentos íntimos como vos lo hacías, porque siempre mostraste la alegría y no el llanto siempre en escena y muy segura...muy esplendida. Luchadora autosuficiente todo lo puede...yo puedo, yo puedo, desde muy pequeña eras así... con tus 4 añitos le atabas los cordones a todos tus compañeros...Sabias todo y cuando te preguntaba de dónde lo aprendiste......de la vida papá, de la vida. Gracias hija querida, gracias por todo lo dado...".

La joven de 28 años era diseñadora, fotógrafa y trabajaba en un restaurante. En 2018 creó la agencia Attic Salt Agency de contenido audiovisual, brand management y comunicación digital. Tenía dos cuentas de Instagram, una privada y otra pública en la que compartía fotos de sus diseños y producciones realizadas junto a celebridades argentinas como parte de las campañas de moda que promocionaba. "En este doloroso momento con enorme tristeza, y con el deseo de un pronto esclarecimiento y el pedido de justicia, la Facultad acompaña a sus familiares y seres queridos", la despidieron desde una de las páginas oficiales de la FADU.