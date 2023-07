Quién es el dirigente social chaqueño denunciado por abuso y que se entregó a la Justicia

Osmar “Quintín” Gómez, aliado al gobernador chaqueño Jorge Capitanich y líder piquetero vinculado a la familia Sena, fue denunciado ante la Justicia provincial por una mujer por violación y se entregó el día de hoy a la fiscalía a prestar declaración.

La Fiscalía N° 3 de Resistencia, al mando de Rosana Soto, está a cargo de su detención. Hasta el momento, el dirigente piquetero no está arrestado, el pedido en su contra se encuentra vigente mientras que el sistema chaqueño focaliza la investigación en el Ministerio público Fiscal.

Según distintas fuentes, trascendió que, por la mañana del jueves, Gómez se comunicó telefónicamente con su abogado para “definir cómo afrontaría su situación legal”.

Gómez era candidato a legislador del oficialismo, pero luego de la acusación debió bajarse de la candidatura. La denunciante se desempeñaba en una escuela de gestión social “Lucho Lezcano Descamisado” que manejaba el dirigente piquetero, quien se encontraba en número 11 en la lista de diputados del Frente Chaqueño.

“La denuncia contra Gómez fue radicada el lunes 17 de julio en Resistencia por una ciudadana de 53 años de edad, también oriunda de la capital chaqueña”, según lo que informó el partido. La mujer denunciante, que era militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), delata a Gómez de haberla violado en junio, cuando se desempeñaba como preceptora auxiliar de la escuela antes mencionada, institución que era financiada por el Ministerio de Educación provincial, dirigida por el acusado.

Según la presentación policial, la denuncia fue realizada en la División Violencia Familiar y de Género. En ese entonces, el dirigente estaba ejerciendo el rol de organizador de las escuelas de gestión social y se comunicó con la denunciante para avisarle que esa mañana la iba a pasar a buscar, junto a otra compañera, para dirigirse a Colonia Benítez, localidad ubicada a trece km al norte de Resistencia, a un establecimiento en el que cocinaban para vecinos.

La denunciante aclaró: “Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar”.

“No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos –a la residencia-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas”.

Y continúa: “Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga anda y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí”.

Luego del hecho, el funcionario la llevó de regreso a su domicilio y, antes de que pudiera bajarse del vehículo, la amenazó: “Tengo mucha gente que te puede hacer cosas”.

La relación de Gómez con el clan Sena

Gómez tenía un vínculo con Emerenciano Sena, el líder piquetero preso por homicidio de Cecilia Strzyowski, junto a su esposa, Marcela Acuña, y su hijo César Sena. Debido a que formaban parte de los dirigentes sociales aliados al gobernador que recibían fondos provinciales, tanto Gómez como Sena compartieron actos y actividades en el Chaco.

Asimismo, Capitanich participó con ambos en la ceremonia de apertura del ciclo lectivo 2023, ya que sus agrupaciones piqueteras gestionaban escuelas en la provincia. Además, Sena y Gómez viajaron juntos en mayo del 2017 a visitar al Papa Francisco al Vaticano en un encuentro de movimientos sociales.

La lista que integraba Gómez está encabezada por Luciano Moser, funcionario de Capitanich y actual subsecretario de Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia.