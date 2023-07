Quién es el youtuber argentino que intentó secuestrar a una nena de 6 años en Miami

El mundo de YouTube tiene de todo. Y hoy un hecho policial sacudió ese universo. En la mañana del miércoles, en Miami, Estados Unidos, un ex youtuber argentino llamado Leonardo Venegas fue detenido tras intentar secuestrar a una nena de seis años. La menor pudo escaparse de los brazos del agresor porque le mordió el brazo. Horas después, el joven fue detenido y hasta podría terminar en perpetua.

Venegas se había hecho famoso en 2018, cuando se volvió tendencia por un polémico video. En la grabación, titulada “Sé que no estoy loco”, el joven decía que sus “locuras” eran teñirse el pelo o se tatuaba. Por esa misma frase, Twitter lo recordó tras el episodio policial que ahora lo tuvo como protagonista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La noticia se dio a conocer por CBS Miami, un medio de dicha ciudad de Florida, que dio a conocer los detalles del intento de secuestro por parte de Venegas a una menor. Según se supo, la nena estaba en la puerta de su hogar cuando Venegas se le tiró encima con el fin de llevársela. Pero el hombre de 32 años no pudo con su cometido porque la nena lo mordió y escapó del jardín de su hogar, hasta esconderse.

Ah’Lyric, la menor, jugaba con sus hermanos en el patio del complejo de departamentos ubicado en el 6530 N.E. de 2nd Avenue, en Miami-Dade. El intento de secuestro quedó grabado. Ahí se ve que una camioneta blanca estaciona en el lugar y luego Venegas camina entre los edificios cuando se topa con la nena.

En declaraciones a la prensa, la chiquita contó: “Me agarró, me levantó y empezó a correr conmigo, y yo le mordí el brazo; entonces él me abofeteó y me tiró al suelo y empezó a correr hacia su coche”. La policía Kiara Delva del Departamento de Policía relató sobre la grabación: “Un hombre hispano blanco la agarró por el brazo, la levantó contra su voluntad e intentó huir de la escena con ella. Afortunadamente, esa valiente niña de seis años luchó por su vida”.

Aunque los hechos ocurrieron el jueves 6 de julio, días después pudieron identificar a la patente del vehículo del ex youtuber. La Unidad Táctica de Robos pudo localizar y detener a Leonardo, quien permanece detenido sin derecho a fianza, según los registros del condado de Miami-Dade.

Ante la Justicia, el hombre confirmó que él estuvo en el lugar del intento de secuestro y dijo que, en realidad, estaba buscando una casa en venta. Cuando le dijeron que había agarrado a la fuerza a la nena, contestó que quería que su abogado estuviera presente. Ahora podría enfrentarse a una pena de prisión perpetua.

Por su lado, Teshia McGill, la mamá de la víctima, declaró en los medios: “Muchos niños no saben cómo defenderse, así que en realidad estoy feliz de que ella haya podido hacerlo. Estoy a punto de mudarme porque no se sabe qué pasará si el sospechos) sale, ¿y si intenta volver?”.

Venegas había sido criticado por el resto de los youtubers entre 2016 y 2018 por sus videos que tenían mucho “clickbait”, es decr, un título o previsualización llamativa que animara a los usuarios a dar click en el video, luego, el material era de "bromas pesadas" o escenificaciones mal actuadas de lo que prometía el clickbait. La frase “Sé que no estoy loco” se hizo famosa por eso.