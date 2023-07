Quién es la narco-actriz porno que Tinelli quiso seducir para el Bailando y cayó por mula VIP

La actriz porno uruguaya Mía Etcheverría de 27 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo junto a cinco amigos de ella, bajo la acusación de querer trasladar seis kilos de cocaína a la ciudad española de Madrid. La mujer es la pareja de Richard "Chengue" Morales, un ex futbolista de la Selección charrúa con quien tuvo a sus dos hijas y que se desligó de ella tras su detención.

Etcheverría es el nombre artístico de esta mujer. Lo tuvo que empezar a usar cuando comenzó a ser la cara visible de la señal pornográfica Divas TV. Su verdadera identidad es la de Camila Navarro y fue así como se refirió a ella el padre de sus hijas tras su captura. "El hecho es la detención de la señora Navarro, que es una situación de su vida privada y no de la mía", aseguró Morales.

Hasta el momento, la investigación que lleva adelante la fiscal Cristina Falcomer sustentaría la sospecha de que Etcheverría fue parte de la preparación y la fase final del frustrado intento de llevar droga a Europa. Con las pruebas que la Justicia uruguaya juntó hasta el momento alcanzó para que se le dicte prisión preventiva a la mujer, por el lapso de 90 días.

Del lado argentino del Río de la Plata, a Etcheverría se la conoce por casi haber sido parte de Bailando por un Sueño en 2015. Marcelo Tinelli, en tiempos de polleritas cortadas, la quería por lo polémico de su perfil, de una chica joven, exuberante y protagonista de la industria pornográfica de Sudamérica, aunque finalmente la chica se negó a ser parte del producto local.

En su momento confesó que le ofrecieron 2.000 U$S por mes para ser parte de esa edición, pero ella la consideró "una propuesta económica que no sirvió", ya que no quería arriesgarse a hacerlo por tan poco dinero.

La preocupación de Etcheverría claramente no estaba vinculada a la exposición pública, ya que ella en aquellos años protagonizaba diversos videos eróticos con escenas de desnudez y sexo explícito.

"Un día, cuando tenía 18, me desperté y mi hermano se había puesto a llorar porque tenía hambre y no había nada para comer. Mi madre no podía trabajar y mi padre no nos daba una mano en nada", recordó en aquel entonces Etcheverría, quien más allá de tener este trabajo tan osado y descontracturado, nunca abandonó sus sueños de de llegar a la actuación por la vía donde se hizo famosa.

"No voy a ser la primera ni la última en lanzarse a la actuación desde la pornografía. Hay muchas actrices de Hollywood que se inician en el porno y llegan a la actuación clásica", aseguró ante Montevideo Portal.

La salida de la industria erótica de la chica de Las Piedras en el departamento de Canelones, tuvo mucho que ver con la pareja que formó con el uruguayo que participó del Mundial 2002 de Corea-Japón.

En su Instagram que cuenta con más de 31 mil seguidores, Etcheverría se presenta como mamá, actriz, modelo, locutora, uruguaya y de cáncer en el horóscopo, y las fotos que muestra están orientadas a esa presentación. Con protagonismo de sus dos hijas, su imagen pública está muy alejada de la que sembró al principio de su carrera.

En épocas de Only Fans y venta de contenido erótico masivo, la detención de la uruguaya conmovió a gran parte de la sociedad charrúa. Ahora habrá que esperar que el tiempo pase y que se defina cuánta responsabilidad, si es que tiene, le corresponde de acuerdo al ilícito.