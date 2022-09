Quién es Néstor, el amigo del Teto Medina y líder de la comunidad terapéutica acusada de convertir a adictos en esclavos

Marcelo "Teto" Medina fue detenido este jueves junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita, reducción a la servidumbre y explotación laboral camuflada en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones. La investigación se centra en una organización terapéutica llamada La Razón de Vivir que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense y estaba orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba.

Según pudo saber BigBang, el jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido. Se trata de un joven de 33 años, padre de una nena, oriundo de Sarandi, que estudió en el Colegio Inmaculada Concepción (CIC), ubicado en El Salvador 47, Villa Dominico, Provincia de Buenos Aires. Allí, se recibió en el bachillerato centrado en el estudio de las humanidades en el año 2007.

De acuerdo a la investigación hecha por el fiscal Daniel Ichazo, Zelaya -conocido como “San Pipi”- era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente. También era el que señalaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y el trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas.

El fiscal sostiene que las víctimas eran obligadas a "mendigar leña para la calefacción y pedir dinero en las calles" o las iglesias de la zona. "También estaban obligados a cocinarse productos de baja calidad par ellos y de alta calidad para los jefes. Las víctimas tenían prohibido comer y en ocasiones debían dormir en el suelo y a la intemperie expuestos a roedores", señaló el funcionario público.

Además, la investigación sostiene que los adictos veían "limitada su libertad ambulatoria" y eran "capturados" cuando huían del lugar sin autorización. "Además, los privaban de atención médica básica y de los medicamentos que tenían prescriptos”, resaltan. Néstor Zelaya, ayudado por Medina, era la cara visible de la organización. De hecho, participaban de distintos programas de televisión. "Por una vida sin adicciones. Vamos por todo", había escrito Néstor en agosto del año pasado en su perfil de Facebook. Junto a la frase, el líder de la organización publicó una postal junto a Teto Medina en uno de los estudios de Crónica TV.

De hecho, Zelaya y medina también participaban de charlas municipales, radiales y hacían giras por el país en conferencias de reclutamiento. “En todo momento nos mencionaba que ´él nos salvó´. También que “no le debemos nada a Dios, sino a él. Repetía que él va a ser siempre nuestro director adentro de la quinta y también una vez que ya no estemos en ella”, aseguró una de las víctimas. También apelaba a citas bíblicas a la vez que establecía los aranceles e indicaban cómo debían ser las condiciones de servidumbre y los sistemas de castigo: “La que repetía siempre era ´muchos son los elegidos y pocos los que se salvan´. Y luego nos decía que ´no se trataba de ser inteligente, sino obediente´".

Medina fue detenido esta mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina. Además del conductor y Zelaya, fueron demoradas otras 15 personas en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba. El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela.

Tras conocerse la detención de los responsables de la comunidad, los familiares de las víctimas se hicieron presentes en la puerta de la sede de Berazategui. Incluso, una de las tantas madres que llegaron buscando explicaciones dijo que su hijo está internado "hace 6 meses y es otra persona junto a otros 60 chicos más." "El 'Teto' Medina es el mejor de todos, es una excelentísima persona, viaja en tren desde zona Norte para estar con los chicos acá, les enseña sobre la vida, jamás hubo nada", dijo la mujer. Por su parte, Cristian, un ex paciente rehabilitado que estuvo internado 14 meses en el centro, afirmó por La Nación+ que "no es nada cierto lo que dicen" sobre la organización.

En ese sentido, agregó: "Yo cuando estuve acá jamás viví lo que están diciendo. Al contrario, acá me dieron un lugar, me dieron un techo, me dieron comprensión, me pudieron entender". Adrián Tenca, abogado de Medina, afirmó que la imputación a su cliente "es absolutamente absurda" y que no tiene dudas en que "no tiene nada que ver y va a quedar en libertad en breve", en tanto que anticipó que en las próximas horas va a pedir su excarcelación. La imputación es “absolutamente absurda, él simplemente iba a dar charlas motivacionales, era una suerte de empleado”, sostuvo y aclaró que "imputar un delito como reducción a la servidumbre es absurdo".

Marcelo "Teto" Medina fue detenido en la causa por asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral. Así que, seguramente "pida la excarcelación, él está en condición de aprendido", anticipó su abogado.Para Tenca, Medina no tenía ningún rol gerencial ni tenía decisión de ningún tipo, solo iba a dar charlas motivacionales. "No tenía ningún título", dijo el letrado y remarcó que iba al lugar como "como un ex adicto, a dar charlas para los chicos que querían salir de la adicción” y consideró que para ello "no hay tener ningún tipo de título" profesional y “si así fuera es una falta de carácter administrativa que nada tiene que ver con el delito que le están imputando".

Entre los detenidos, hay dos mujeres llamadas Fabiana Edith C. y Valeria M. que hacían las veces de psicólogas sin poseer el titulo habilitante. “su objetivo era engañar a las víctimas y a sus familiares y perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas”. También fue detenida una oficial de la Policía Bonaerense identificada como Tatiana L., acusada de “imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos”. "Simulaba ser una autoridad judicial frente a las víctimas para engañarlas con falsos procedimientos judiciales contra ellos y obligarlos a no resistirse a la explotación laboral”, denunciaron.