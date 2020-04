Quién es y por qué cayó: la detención del delincuente que robó una heladería apenas salió de la cárcel de Marcos Paz

Un delincuente de 33 años, que el martes salió de la cárcel de Marcos Paz, fue detenido este miércoles a la tarde luego de cometer un robo en una reconocida heladería de la localidad de Almagro.

Según indicaron fuentes policiales, la aprehensión se llevó a cabo a las 16.20 del miércoles, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad que recorrían el barrio en un móvil, observaron al llegar a la esquina de avenida Rivadavia y Yatay a un sospechoso que corría entre los peatones, mientras se abría paso a los empujones.

Por este motivo, los oficiales le impartieron la voz de alto al hombre, quien no detuvo la huida, por lo que comenzaron a perseguirlo durante algunas cuadras hasta que finalmente lo detuvieron.

El sospechoso fue identificado como Federico Benvenuto, y se logró establecer que minutos antes había robado $620 de una heladería Freddo ubicada en avenida Rivadavia al 4500, según denunció la mujer que atendía el local.

De acuerdo al relato de los policías, al momento de ser capturado, Benvenuto increpó a los uniformados y les gritó: "Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual, mañana me voy de nuevo".

Al ser requisado, los oficiales encontraron que el delincuente llevaba en uno de sus bolsillos un oficio en el cual figuraba que el martes por la tarde había sido liberado del Penal de Marcos Paz por orden de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Según los voceros, el delincuente cumplía una pena junto a otras personas por el delito de robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuraban más de quince causas, por robo a mano armada y lesiones, entre otros.

Ante esta situación, intervino en la causa el juez en lo criminal y correccional N° 57 Osvaldo Vazquez, quien ordenó la inmediata detención del imputado y su traslado a una comisaría de la zona, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales de rigor.

Según trascendió en las últimas horas, el nuevo robo no sería la única situación que llevaría nuevamente a la cárcel a Benvenuto, ya que según reveló Infobae, en septiembre del año pasado el acusado agredió a un juez que intentó tomarle declaración.

El ataque se produjo en el Juzgado Nacional en lo Criminal 61, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel, y en base a lo que quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar, el detenido le aseguró al magistrado que iba a matarlo mientras además le pateaba el escritorio.

Otro preso liberado que fue detenido

El caso de Benvenuto no es el único, ya que en las últimas horas se armó una enorme polémica después de que Olguer Hugo Zuñiga Cervantes recibiera la prisión domiciliaria y rápidamente fuera nuevamente denunciado por su familia tras haberle dado una golpiza a sus sobrinos en su casa de Parque Patricios.

Zuñiga Cervantes había sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y correccional Nro.3 de la Capital Federal, por haber atacado a golpes a su hija, de por entonces 7 años, y por privación ilegítima de la libertad tanto de la menor, como de la madre.