Quiénes son los dos hombres que golpearon al hijo de Valeria Mazza: las disculpas del padre de uno de ellos

El último fin de semana, Tiziano Gravier, el hijo de 20 años de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, fue atacado en la puerta de un boliche en la ciudad de Rosario. Dos jóvenes lo golpearon en su rostro y le fracturaron la mandíbula. La golpiza quedó registrada por una cámara de seguridad de la disco, ubicada en las calles Francia y Brown.

El abogado de los Mazza-Gravier afirmó: “La agresión se dio sin mediar discusión, dos jóvenes lo atacaron, le dieron una trompada muy fuerte en mandíbula y otro le dio otra trompada en rostro. Tiziano estaba su hermano menor y estaban esperando a unas amigas en la puerta del local. Primero le gritaron: ‘Tincho’ y ahí le pegaron”.

Y completó: “Él con la mandíbula rota, la reacción que tuvo fue rescatar a su hermano porque no sabía en qué podía terminar esto. Insisto, no se habían visto antes. Los agresores fueron en forma subrepticia a darle estos golpes de puño que fueron muy certeros”. Tras ese ataque, se inició una investigación para dar con los autores del hecho.

Finalmente, los agresores fueron detenidos. Sus nombres son Franco Zampini y Jesuan Monzón, de 26 y 27 años, respectivamente. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia y sometidos a la audiencia de imputación en el marco de una causa por “lesiones graves”.

En ese contexto, el padre de Zampini, llamado Jorge Binello, afirmó: “Franco me llamó el lunes por la noche y me dijo: ‘No entiendo qué hice, pero me mandé una cagada’. Lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque estaba acongojado y muy mal, no supe bien qué hacer. Nunca le había pasado esto. Estoy destruido, no somos así”.

Y agregó: “No duermo desde el lunes. Necesito pedirles perdón a los padres de este chico pero no conseguí sus teléfonos. Mi hijo tendrá que pagar por su error, no tendría que haber pasado. Simplemente perdón, a la ciudad también. Esto pasa todos los fines de semana. Ojalá sea un antes y un después legalmente. Si mi hijo es un punto de partida para que los chicos empiecen a pensar antes de hacer algo, bienvenido sea”.

Por su lado, el abogado defensor de los jovenes, Jorge Beuduret, dijo ante la prensa: “Los dos son buenas personas, tienen trabajo en blanco y pareja estable. Lo que pasó esa noche es que hubo una discusión previa, que terminó de la manera que se vio en las cámaras de seguridad”. La familia de Tiziano, que es deportista profesional, negó que hubieran discutido.

Antes de ser operado por la fractura en su mandíbula, el hijo de Mazza contó que cruzaba la calle Brown con su hermano Benicio y dos amigas, cuando dos personas le gritaron “Tincho” y le pegaron en la cara. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad.

Esas imágenes fueron fundamentales para dar con los dos agresores. El miércoles, luego de cotejar las identidasdes, los agentes del Departamento Operativa y del Departamento Inteligencia de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la Policía de Santa Fe realizaron un allanamiento en las viviendas de los dos acusados.

Antes de que sus clientes fueran detenidos, el abogado Bedouret se comunicó con la Fiscalía y avisó que iban a entregarse. Los dos jovenes se presentaron en el Centro de Justicia Penal, a cargo del fiscal de fragancia Rodrigo Santana. Luego quedaron detenidos.

Al mismo tiempo, la Policía realizaron los allanamientos en los dos hogares de los acusados. En la casa de Zampini, secuestraron una camisa negra con flores grises y un pantalón de gabardina negro. La misma vestimenta que tenía la noche del ataque. En tanto, en la casa de Monzón secuestraron el buzo negro que vestía en la golpiza.