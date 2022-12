Quiénes son los jóvenes que fueron a celebrar el triunfo de la Scaloneta y desaparecieron en Varela

Lucas Escalante, de 26 años, y Lautaro Morello, de 18, fueron vistos por última vez el viernes por la noche, cuando decidieron salir a celebrar la victoria por penales de la Selección Argentina ante Países Bajos. "Reclamamos la aparición con vida de los chicos. Tienen que aparecer. El auto apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla y no le falta nada. No hay ningún indicio de ellos; no sabemos nada", dijo Luciana Morello, tía de Lautaro.

El viernes a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela. Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans. Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes. "Desde el sábado estamos en la puerta de la comisaría. Nos dividimos para buscarlos, buscamos en Parque Pereyra Iraola (La Plata) y recorrimos hospitales", contó Luciana y agregó que a su mamá Lautaro le dijo que "iba a tomar una gaseosa y volvía enseguida".

Lorena Escalante, hermana de Lucas, señaló que "no hay novedades" y que no se sabe nada "desde las 10.30" del viernes pasado. y que las autoridades "están investigando", dijo. Sin embargo ,el domingo por la mañana las autoridades hallaron dos cuerpos calcinados en el asiento trasero de una camioneta Citroën Berlingo en la localidad bonaerense de Guernica y por estas horas se investiga si se trata de los dos amigos desaparecidos.

Por ahora, sus familiares son cautos y reclaman continuar con la búsqueda hasta que las pruebas confirmen, o no, que los cuerpos pertenecen a los jóvenes. “Por respeto a mi familia y a la de Lucas no compartan información no confirmada por nosotros. Seguimos buscando a Lucas y Lautaro, les pido su apoyo, gente. Nos vamos a juntar a las 11 en la Comisaría 4ª de Bosques. Vamos a salir en grupos: los chicos tienen que aparecer”, escribió la hermana de Lautaro, Sofía.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes. Lautaro tiene 18 años y todavía va al colegio. Trabaja en un lavadero de autos que montó en la vereda de la casa con su hermano mayor, Matías, durante la pandemia gracias al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que les otorgó por el Gobierno Nacional. “Mi hijo es un nene de la casa: trabaja en un lavadero de autos y después se va a la escuela”, aseguró su mamá, Estefanía.

En diálogo con Crónica, la mujer dio detalles del vínculo de su hijo con Lucas, quien es 9 años mayor que él. Según explicó, Lucas estuvo en pareja con su sobrina, Nicole, durante tres años y, aunque ya estaban separados, cada tanto, él y Lautaro hablaban por Instagram. “No me gustaba que se juntara con él porque manejaba muy rápido y tenía miedo de que choquen y que me lo mate”, dijo la madre de Lautaro.

La última conexión de los teléfonos de los dos jóvenes es de ese mismo viernes a las 22.30. Desde ese momento, ambos celulares permanecen apagados. En este contexto, los efectivos hallaron una camioneta Renault Partner carbonizada y con dos cuerpos calcinados adentro y por estas horas, las autoridades se encuentran investigando si se trata de los jóvenes. El vehículo estaba abandonado en un campo privado de la ciudad de Guernica, al límite con el partido de Almirante Brown. Los cadáveres están irreconocibles, por lo que no se puede determinar ni el sexo ni la edad de las víctimas. La Policía Científica ya realizó las pericias para determinar su identidad.