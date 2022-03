Quiénes son los seis detenidos que violaron a una joven en un auto en Palermo: “Se turnaban para abusar de ella”

Un hecho aberrante ocurrió ayer en Palermo y a plena luz del día. Seis hombres violaron a una joven de 20 años en un auto que se encontraba estacionado en la calle Serrano al 1300. De casualidad, una vecina vio lo que ocurría en el interior del vehículo, dio aviso a la Policía y los violadores fueron detenidos. Antes los abusadores se enfrentaron a golpes con los vecinos y comerciantes de la zona. La chica fue internada en el Hospital Rivadavia. Horas después, la Policía Científica realizó las pericias en el auto.

Los acusados se encuentran alojados en diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad. El delito que enfrentan es el de “abuso sexual agravado”. Además dentro del vehículo les incautaron drogas de distinto tipo, como varias dosis de LSD y marihuana. La causa quedó a cargo del Juzgado N° 21. Además la Policía va a peritar los celulares de los seis detenidos.

Cómo descubrieron la violación grupal



Las dos personas que le salvaron la vida a la joven que era abusada fueron Orlando y Natalia, una pareja de comerciantes que habían visto a los abusadores tomar alcohol y fumar marihuana en la vereda, y, minutos después, vieron que dentro del auto estacionado frente a su comercio, esos mismos hombres violaban a una chica.

“Cuando vimos lo que pasamos, lo primero que hicimos fue dar aviso a la Policía. Había dos que distraían la escena y hacían de campana. Y dentro del auto, había dos hombres adelante y dos hombres atrás con la chica. Todos abusaban de ella. La tenían agarrada de los pelos. La tironeaban y la obligaban a practicarles sexo oral. Se turnaban para abusar de ella”, relató la comerciante en C5N.

Y completó: “Cuando Luis, un vecino, comenzó a grabarlos con el fin de detener la violación en grupo, lo atacaron con palos. Le rompieron la ceja de un palazo. Y después varios volvieron al auto con la chica. Para ese momento, yo ya había llamado a la Policía porque nos habíamos dado cuenta que era una violación”.

Enseguida, Natalia, la comerciante que denunció a los violadores, relató: "Cuando llegó la Policía, dos de los hombres, sacaron a la chica del auto y la arrastraron media cuadra. La chica no tenía fuerzas. Se desvanecía. Ellos la obligaban a levantarse y ella se volvía a caer. Los violadores bajaron con los pantalones bajos. Entre todos los detuvimos y la Policía los agarró. Pude hablar con la chica y me dijo que no los conocía y que creía que la habían drogado porque no tenía fuerzas”.

Las identidades de los violadores

Los acusados de la violación a la chica de 20 años son Ángel Pascual Ramos, de 23 años, de Laferrere; Tomás Fabián Domínguez, 21 años, de San Miguel; Lautaro Dante Ciongo Pasotti, 24 años, de San Martín; Ignacio Retondo, 22 años, de Vicente López; Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años, radicado en Villa Crespo; y Franco Jesús Lykan, 24 años, de Vicente López.

Pocas horas después de la violación y su publicación, los nombres de los abusadores salieron a la luz en las redes sociales. Por el momento, la Policía cree que cuatros de ellos abusaron de la chica y otros dos hicieron de campana. Para confirmar eso deberán esperar todos los análisis de la Policía Científica.



*En BigBang no mostramos los rostros de los detenidos para no entorpecer la investigación.