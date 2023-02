“Quiero estar en tu casa”: el llamado de una de las gemelas a su abuelo antes de quitarse la vida

Cuando la discriminación y la crueldad están tan presentes, a veces es imposible salir adelante. Gustavo Lima, el abuelo de Leila y Alana, las dos menores que intentaron quitarse la vida, episodio al que una no sobrevivió, habló con los medios de comunicación y reveló que si bien ambas estaban contenidas en el núcleo familiar, sufrían bullying en el colegio debido a su elección sexual y al acento argentino que ambas tenían.

Lima comenzó la entrevista contando que su familia se instaló en España tras la pandemia, con motivo de encontrar una mejor vida económica. Sin embargo, esto desencadenó lo peor. “Alana desde que llegó no la pasó bien y se quería venir hace dos meses atrás”, expresó el hombre desde Mar del Plata haciendo mención a la menor que sí perdió la vida tras saltar de la ventana de su hogar.

En ese sentido, Lima también recordó una comunicación que mantuvo con la adolescente, quién lo llamó a la madrugada y le manifestó su deseo de regresar al país: “Me llamó a las 4 de la mañana desesperada, ellas me dicen Gustavo, no me dicen abuelo. Me dice 'Gustavo, te extraño mucho, quiero estar en tu casa'”. Por su parte, el hombre también contó que una de las menores de 12 años atravesaba un momento muy difícil a nivel escolar, ya que tenía el deseo de realizar el cambio de sexo, algo que le hizo creer a sus compañeros que era motivo de burlas y risas.

Aunque parezca innecesario tener que aclarar en el 2023 que esto es retrógrado, aún hay una gran parte de la sociedad que no lo logra entender. “Yo no me di cuenta la verdad, nadie se dio cuenta porque quizás la hubiésemos asistido de otra manera, le hubiésemos dicho que esto de cambiar de sexo, querer ser otra persona no es grave y lo acabo de ver ahora. Yo veo la gente en la calle, cuando van hacia las marchas, lo miré con indiferencia y ahora me tocó a mí, dije era esto nada más, era esto, no es tan grave”, contó.

Gustavo reveló toda esta información con motivo de pedir ayuda de la gente para viajar a España a acompañar a su hijo y a su pareja, quienes se encuentran “solos y desesperados” mientras Leila continúa en terapia intensiva. "Necesitamos su ayuda para que sus padres puedan viajar para estar con ellos y apoyarlos, el pasaje es muy caro. Con lo que puedan por favor, todo sirve".

Este caso es un claro ejemplo de la importancia que hay no solo dentro de los hogares sino en los establecimientos educativos con lo que respecta a lo psicológico. Desde el instituto al que las jóvenes concurrían, manifestaron que si bien les habían dado herramientas de terapia, nunca habían detectado dichas agresiones, algo que resulta extraño ya que sucedía dentro de las aulas. Hoy, Aitana no lo puede contar, y Leila tampoco. Por su parte, Lima cerró la entrevista actualizando el estado de la sobreviviente y concluyó: "Leila está estable, luchando por su vida. Tiene los brazos quebrados, golpes en la cara y un pulmón comprometido".