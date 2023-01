“Quiero que se hagan cargo": entre lágrimas, Guarino cargó contra sus "ex amigos"

Luego de una demorada de más de dos por la tardanza de Fernando Burlando, Juan Pedro Guarino brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 (TOC), integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, y pidió hablarles directamente a Silvino Báez y Graciela Sosa, los papás de Fernando Báez Sosa. "Quiero por favor decir algo. Darles todas las condolencias a la familia. Por una cuestión de respeto, no se los dije antes porque quería estar afuera de la causa para que sepan que es sincero. Todos los días pienso si podría haber hecho algo para evitarlo", dijo.

El testimonio del joven que pasó 23 días detenido y fue sobreseído de la causa duró más de dos horas. “Veo que cerca mío, en la barra, están Maximo Thomsen y Matías Benicelli discutiendo con dos chicos. Después me entero que fue porque les habían tirado un vaso, no sé. Después de eso hay una avalancha de gente, me caigo a la pista y se hace una ronda gigante y veo como están sacando a a Máximo y a los otros del boliche", declaró.

Ante los jueces, Guarino aseguró que intentó "cortar todo tipo de relación" con los acusados luego de quedar en libertad. Además, el testigo identificó a Lucas Pertossi en la escena del crimen. "Me hace mal ver los videos, todavía no puedo creerlo, esto que pasó es una mierda" y reconoció a Lucas Pertossi como el autor del audio donde confirman que Fernando "caducó".

Según sus dichos, escuchó "gritos" al salir del boliche por sus propios medios y vio a Luciano Pertossi, a Máximo Thomsen, Enzo Comelli y a Ayrton Viollaz. "Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Él cruza y voy a ver cómo estaba él. Me acuerdo que en una parrilla en diagonal, con unos bancos lo siento, y le pregunto cómo estaba", dice.

Y agrega: "En eso viene Ciro Pertossi y luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Por lo que yo miro, veo a todos los otros los perdí y veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso que después me entero de quien era. Me lo entero al otro día y cuando vi eso no lo podía creer me enojé muchísimo y me fui”.

Una vez terminó de declarar, el joven de Zárate le entregó una carta a la familia Báez Sosa en un sobre cerrado y con lágrimas en sus ojos, aseguró sobre sus ex amigos: “Quiero que se hagan cargo de lo que hicieron. Es muy doloroso esto, para mi, para mi familia y para la familia de Fernando. Ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy pueda encontrar un poco más de paz. No intenté ser invasivo, sino que vean que fui sincero".

Consultado sobre las condolencias y la carta que le entregó a los papás de Fernando, sentenció: "Un poco fue por respeto y porque realmente querían que vea que lo hacía de manera sincera, por fuera de la causa y no porque me tenía que defender. No fue difícil apuntar con un puntero contra los acusados porque quiero que se hagan cargo de lo que hicieron. La verdad que para mi la verdaderas Justicia es que Fernando vuelva y gracias a ellos no va a ser posible".

Guarino no estuvo relacionado directamente con el homicidio de Fernando de acuerdo a lo que consideró el juez de garantías, David Mancinelli. De esta forma el magistrado acompañó el pedido de fiscal, Diego Escoda, que había sostenido el año pasado en el pedido de elevación a juicio que “no se han obtenido elementos que puedan vincular directamente al homicidio”. La querella que representa a la familia de la víctima no sólo no objetó la decisión, sino que en diciembre ya había acompañado la decisión del fiscal de apararlo de la investigación. En concreto, el funcionario judicial sostuvo que tanto Guarino (como también Alejo Milanesi), no fueron reconocidos en la escena del crimen.