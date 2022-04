“Quisiste matar a la mamá de tus hijos”: el chat entre Salvio y su ex tras la denuncia

En la madrugada del jueves, la vida del futbolista de Boca, Eduardo Salvio, cambió para siempre. Él y su ex esposa Magalí Aravena fueron los protagonistas de un episodio de Violencia de Género en Puerto Madero. En el hecho, que quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, la mujer quedó lesionada tras discutir y ser atropellada por el auto que manejaba el jugador, luego de que ella se hubiera parado delante del vehículo para que no pudiera arrancar.

La pareja estaba separada desde hacía un mes y el objetivo de ambos era mantener una buena relación por el bienestar de sus dos hijos. Pero, el jueves por la noche, cuando Aravena descubrió en las redes sociales una foto de Salvio haciendo asado junto a una jovencita llamada Sol Rinaldi, quien es novia del jugador desde hace dos meses, estalló de furia. Luego de mandarle varios mensajes a su ex, Magalí le escribió que iría adonde era su casa para que sus hijos vieran que estaba con otra mujer. Desesperado, Salvio quiso escapara del departamento junto a su pareja.

Cuando pudieron salir a la calle, Aravena se cruzó en el camino del auto que manejaba Salvio. “Quiero hablar con vos. Bajá”, le dijo ella. Pero el Toto se negó. Cuando intentó arrancar, se llevó puesta a su mujer, que debió ser internada. El abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor de Salvio, explicó que la mujer se colgó del auto y se golpeó. Según Cúneo Libarona, Aravena también había destruido el auto de su ex.

Más allá de la defensa de su abogado, Salvio deberá cumplir con una serie de medidas que dictaminó la Justicia tras la denuncia por Violencia de Género hecha por su ex. La primera es que tiene prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre Magalí. La otra, regirá la abstención de contacto con su ex por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos en común por la que en principio se designa a una persona de confianza entre ambos. Tampoco podrá conducir vehículos por 30 días. Finalmente, deberá dar aviso a la fiscalía y/o el juzgado pcyf N° 12 sobre su salida del país yq que se cree que el delantero puede participar en los partidos por Copa Libertadores.

Mientras su ex se recupera, Salvio se presentó en el entrenamiento de Boca en la mañana del viernes en el predio de Ezeiza. Ahí charló con el director técnico Sebastián Battaglia antes del partido contra Lanús y decidieron que no iba a estar en la lista de convocados. Salvio llegó al lugar acompañado por dos amigos. Uno de ellos era el que manejaba. Aunque entrenó con sus compañeros, se fue antes que todos ellos.

En la previa del partido con Lanús, Battaglia dijo en conferencia: "Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana, ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer. Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo. Son situaciones difíciles, debemos superarlas. El plantel vivió la situación pero hay que enfocarse en lo que viene y tratar de hacer lo mejor contra Lanús".

Y finalizó: "Es un momento sensible para Salvio, está resolviendo cuestiones suyas. No puedo responder por los demás, solo voy a decir que se están encargando los directivos. Veremos cómo sigue la situación. La gente del club se está encargando del tema, no tengo más comentarios para hacer. Quiero hablar de fútbol".

En tanto, a pocas horas del hecho de violencia, desde Boca emitieron el siguiente comunicado: “Ante los hechos de público conocimiento, Boca Juniors, a través del departamento de Inclusión e Igualdad, se pone a disposición de la Sra. Magalí Ravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual”.

Y finalizaron: “De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar. Solo nos guían los valores del equilibrio, la igualdad y el respeto y entendemos que los clubes tienen un rol social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad”. Lo cierto es que Boca no activó el denominado Protocolo de Prevención y Acción Institucional que serviría para que se le iniciase un sumario al futbolista.

En medio de esa situación, se filtró un chat de Salvio y su ex esposa. La charla fue pocas horas después del incidente violento y ella lo acusó de querer asesinarla. En la declaración policial, Aravena había dicho: “Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás. Jamás tuve un palo para pegarle a nadie. Me encantaría que aparezcan todos los videos. Estuve 13 años con él. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos”.

Mientras estaba internada, Aravena le dijo a Salvio a través de WhatsApp: “Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”. De inmediato, el jugador de Boca le respondió: “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”.

Y ella le respondió: “Y vos avanzaste, por eso me subí al capot. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía”. Como no hubo respuesta del jugador, Aravena le escribió en letras mayúsculas: “UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo ABSOLUTAMENTE TODO”.