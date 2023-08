Quiso defender a su vecina de un robo y lo mataron de un disparo en la cabeza

La tragedia envolvió a la localidad bonaerense de Llavallol el lunes por la noche, cuando cerca de las 21 Víctor Carlos Bustos de 48 años fue asesinado de un balazo en la cabeza, luego de intervenir en defensa de su vecina Analía, a quien le estaban robando su camioneta tres delincuentes. Según los testigos, al escuchar los gritos de ella, el fallecido salió en su defensa y fue ejecutado ahí mismo. El hecho ocurrió a una cuadra del Hospital Municipal y fueron caminando a avisarles de lo ocurrido, aunque la ambulancia tardó 10 minutos en acercarse al lugar.

Los hechos se dieron en la calle Gibson al 500, desde donde los asaltantes escaparon con la camioneta de la vecina. La víctima terminó falleciendo cuatro horas después, cerca de la 1 de la mañana del martes, en otro centro asistencial al que fue derivado para ser intervenido quirúrgicamente. Sus restos fueron velados en una sala funeraria de Banfield.

Desde la investigación se encontraban relevando el material de las cámaras de seguridad de la zona, para dar con los prófugos por los cargos de "homicidio en ocasión de robo". La causa está bajo las manos del fiscal Gerardo Loureyro de la UFI 3 de Lomas de Zamora.

Con la inseguridad como uno de los ejes principales donde se manifiesta el descontento de la ciudadanía, tanto en las urnas como en las calles, los vecinos de la cuadra cortaron el tránsito y se manifestaron durante todo el martes, en repudio a lo sucedido en el lugar.

"Acá ya no hay horario, cualquier horario para el delincuente es bueno, para nosotros no. Somos presos de los delincuentes", denunció uno de los manifestantes ante TN. "Tenemos que vivir pendientes de la suerte, de que no te toque. Ya no se puede más", agregó indignado.

Los hechos del lunes por la noche se precipitaron rápidamente. La vecina asaltada recién logró gritar cuando la bajaron del vehículo. Como los delincuentes no pudieron hacer arrancar la camioneta de forma rápida, le dieron la posibilidad a Víctor de salir de su casa e intentar intervenir, dando lugar al gesto solidario por el cual terminó en el piso acribillado.

"Cuando salgo, lo veo con un tiro en la cabeza, tirado en el piso, atiné a ir corriendo al Hospital de Lavallol, que lo tenemos a una cuadra", detalló Sofía, otra vecina que presenció los hechos. "Tardó aproximadamente 10 minutos en hacer una cuadra la ambulancia", cuestionó la mujer.

Según los vecinos, Víctor vivía en el barrio desde hacía relativamente poco. Los esfuerzos por salvar su vida no pudieron concretarse, pero la despedida que le dieron fue sentida y cargada de emocionalidad por el gesto con el cual se despidió de todos: el de defenderlos aun poniendo en riesgo su propia vida.