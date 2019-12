Relación violenta y un suicidio sospechoso: el asesino de María Esther se quitó la vida mientras estaba prófugo

Fabio Buey, el único sospechoso de haber asesinado a golpes a su pareja, María Esther Bartonek, fue encontrado muerto con un disparo en el tórax este miércoles en la casa de campo donde vivía en la localidad de Alsina, en Baradero, luego de haber permanecido 24 horas prófugo.

El homicidio de Bartonek ocurrió este lunes 17 a la madrugada, y fue descubierto después de que un vecino la encontrara tirada en la calle, muy lastimada. Según contó a BigBang la hermana de la mujer fallecida, Ana Maria Bartonek, una persona de la zona notó que un hombre tiraba un bulto desde un auto Peugeot 206 gris, y como le pareció sospechoso, llamó al 911 y al SAME.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una mujer muy golpeada, por lo que la víctima fue trasladada de urgencia hacia el hospital Lino Piñeiro, donde fue intervenida quirúrgicamente. "Se la operó durante dos horas, pero al terminar el cirujano nos dijo que estaba en un estado deplorable. Se le habían comprometido órganos importantes para su salud, y aunque pasó la operación y fue a terapia, a la media hora falleció", explicó su hermana.

Aunque los resultados de la autopsia aún no están, los profesionales médicos indicaron que la mujer de 44 años falleció producto de la destrucción total de su hígado y páncreas. "Estaba muy golpeada, demasiado. Respiraba con mucha dificultad, y por lo que sabemos, no llegó a decir quién la había atacado", contó Bartonek, quien además aclaró que María Esther y Fabio Buey estaban en pareja hacía dos años, aunque siempre iban y venían por los maltratos que ella recibía constantemente.

Tras el brutal hecho, los investigadores consideraron que el principal sospechoso del ataque era Buey, y por eso el fiscal de la causa, Hernán Granda, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Baradero, ordenó que fuera detenido. Después de 24 horas de búsqueda, y luego de que la policía rastrillara varias zonas, el acusado fue encontrado muerto esta mañana en una casa de la localidad de Villa Alsina, donde se cree que se pegó un tiro en el pecho con una escopeta que todavía no apareció.

Ayer, el mismo lugar ya había sido revisado, por lo que se sospecha que el femicida volvió en horas de la madrugada para quitarse la vida. En el sitio donde fue encontrado, el agresor trabajaba como casero y además de prestar sus funciones, también vivía en una casa de campo.

"Los hijos de mi hermana no lo querían cerca a Fabio, porque no les gustaba para ella. Tenían conocimiento de cosas que hacia. Nosotros sabíamos que pasaban cosas, y en una oportunidad yo le pregunté a ella si estaba bien, porque me había enterado que la golpeaba, y ella me dijo que era pasajero, que ya se le iba a pasar", comentó dolida.

Sobre esto, Ana María Bartonek sostuvo que su hermana era víctima de violencia desde hacía tiempo, pero que nunca había denunciado a su pareja ante la Justicia. A pesar de que estaban juntos hacía dos años, la víctima tampoco nunca presentó a Buey ante su familia ni ante sus seis hijos, porque ellos no estaban de acuerdo en que tuviera una relación con él.

"Este ataque fue premeditado. Él la citó a las 12 de la noche, y como no podía acercarse a su casa, ella siempre lo iba a encontrar a algún lado", dijo, y aclaró que en el barrio se sabía que era golpeador, porque incluso otras ex parejas suyas ya habían denunciado que las agredía.

El crimen de Bartonek ocurrió durante la madrugada de este lunes en calle Mitre al 2600, y fue descubierto por un testigo que vio como un hombre tiraba a la víctima desde su auto. Desde entonces, el principal sospechoso del crimen fue Buey, aunque la policía logró dar con él cuando ya se había quitado la vida.

"Hoy nos reunimos con el intendente municipal, Esteban Sanzio, que nos convocó para solidarizarse y ponerse en contacto con todos nosotros. Yo le dije que no estamos conformes, porque se allanó la casa de él el día 17 de diciembre, y 24 horas después aparece muerto ahí y se suicidó con un arma que no aparece", cuestionó la hermana de María Esther.

Según le explicaron a ella, luego de que la mujer de 44 años falleciera, Buey dejó su auto en el campo donde vivía, se dio a la fuga, y horas después regresó para matarse. "Nosotros lo queríamos vivo, muerto no nos sirve. Acá hay algo que no cierra, por eso pusimos una abogada y estamos a la espera", cerró.