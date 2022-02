Renunciaron las abogadas de Gianola por falta de pago y denunciaron al otro defensor: "Es ultramachista"

La situación judicial de Fabián Gianola se complicó en las últimas horas. Mientras que la Justicia investiga al actor por las denuncias de acoso, abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal que realizaron Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez y una empleada doméstica que trabajaba cerca de su casa, el actor sufrió en las últimas horas la inesperada renuncia de sus dos nuevas abogadas: Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi.

Ambas letradas se habían incorporado a la defensa del cómico en las últimas semanas, luego de que Gianola prescindiera de los servicios de Federico Schumacher y Diego Onorati, Sin embargo, decidieron dejar de ser las abogadas del actor por cuestiones "netamente personales", falta de pagos y roces con el otro abogado, Adrián Tenca. "No se cumplió con el pacto cuota litis (honorarios de los letrados)", sostuvo Tomizzi.

Según explicó, tanto ella como su socia abandonaron la defensa de Gianola "por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca". "Es ultramachista y discrepamos completamente en todo, no soporto esa discriminación a la mujer y es más fuerte que yo", señaló Tomizzi, en relación Tenca.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Días atrás, el abogado Alejandro Cipolla, quien representa a Fernanda Meneses, había pedido que la abogada Evelyn Gabriela Andriozzi sea desligada de la defensa de Fabián Gianola por una inconsistencia que fue descubierta hace poco: "Es un motivo que no puede desconocer una letrada, básicamente no está matriculada donde se está litigando o donde se da el proceso judicial".

En ese contexto, Andriozzi descartó que su desvinculación esté basada en esto y aclaró: "Las dos renunciamos, yo soy socia de la Dr. Tomizzi. Estaba con matrícula en trámite en Capital Federal pero trabajamos juntas, ella firma allá y yo acá, depende de la provincia. Ninguna de las dos queda trabajando en la defensa de Fabián".

La renuncia de las abogadas se da un día después del cruce al aire de la periodista Sandra Borghi con Tenca, a quien le cortó de forma abrupta por su actitud desafiante y luego que el letrado afirmara que “en Argentina, el acoso sexual no es delito”. Tras ello, la conductora salió con los tapones de punta: “¿Esta va a ser su defensa doctor Tenca?". "No, no me chicaneé porque le estoy hablando con respeto, no va a ser mi defensa", le contestó él.

Lejos de quedarse atrás, Borghi retrucó: "Doctor Tenca, le voy a decir algo: desde que comenzamos esta entrevista usted está un poco alterado. No se equivoque de enemigo, doctor Tenca. Por eso le digo, con todo respeto, yo no lo chicaneo: hago preguntas y usted responde. Si le molesta o se siente chicaneado, corte la comunicación y listo".

A su turno, el abogado le dijo a la conductora que, por respeto, él no iba a finalizar la comunicación. "No, con respeto… Yo no le corto a nadie…. Esa no va a ser mi defensa de ninguna manera porque Gianola fue denunciado por abuso y no por acoso. Lo digo desde un punto de vista conceptual, no tengo ningún enojo”, respondió, antes de que la periodista decida culminar la charla telefónica diciendo: “Gracias, doctor Tenca. Que pase buen día, hasta luego”.

De acuerdo con Daniel Ambrosino, Gianola se siente “abandonado, desesperado y triste” tras las renuncias de sus abogadas. En ese sentido, el panelista aseguró que Gianola les pide a todos: 'No me abandonen". "La frase textual -añadió Ambrosino- es: 'No me abandonen. Estoy desesperado. No me dejen solo'". A ese comentario, Lucas Bertero cerró afirmando que el actor "no puede salir (de su casa) ni a comprar una botella de agua".

Hasta ahora, Gianola se encuentra acusado de 12 delitos contra tres ex compañeras de trabajo y contra la empleada de un vecino. Pero también sumó denuncias mediáticas que realizaron tanto Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, como Luciana Salazar, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefanía Xipolitakis y Sabrina Artaza, entre varias otras.