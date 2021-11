Revelan que Lucio fue víctima de abuso sexual y la indignante frase de la mamá de una de las detenidas: "Se les fue la mano"

El caso de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue brutalmente asesinado por su madre y la pareja de ella en La Pampa, conmueve y sigue generando indignación. El pequeño llegó el viernes pasado al Hospital Evita en los brazos de su madre Magdalena Espósito Valiente, de 24 años, y su novia Abigail Páez, de 27, sin signos vitales. Ya a simple vista se notaba que el pequeño había sido brutalmente atacado.

Como excusa, las mujeres denunciaron haber sido víctimas de un robo y que fueron precisamente los delincuentes los que golpearon de manera salvaje a Lucio. Nada más lejos de la verdad. La Policía pampeana las detuvo acusándolas de asesinar al nene a golpes y la autopsia al cuerpo reveló el calvario que tuvo que soportar hasta que su cuerpo dijo basta. Sin ir más lejos, registraba signos de abuso de "recientes y de vieja data".

De acuerdo con el estudio forense, que comenzó a las 6:10 del sábado, Lucio falleció a causa de una hemorragia interna provocada por múltiples traumatismos: tenía un golpe compatible con una patada en el muslo de su pierna derecha, quemaduras de cigarrillos de larga data y mordeduras recientes. “En 27 años de trabajo nunca vi algo así”, declaró Juan Carlos Toulouse, el médico que comandó la autopsia.

Pero además, la autopsia al menor evidenció que fue víctima de reiterados abusos sexuales, algunos recientes y otros de larga data, y que la muerte se produjo entre las 20.30 y las 21.30 del viernes. La autopsia detectó además que Lucio había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna. "Le dificultaba caminar, tenía una data de 7 a 8 días", contaron fuentes del caso.

A raíz de los horribles detalles de la autopsia, la mamá de Abigail Páez, una de las detenidas por el hecho, afirmó: “Que quede claro que sé que Abigail algo de culpa tiene y las tiene que pagar”. La mujer, de nombre Érica, dialogó con Radio Rivadavia señaló que de saberlo, nunca hubiera avalado semejante trato al menor. “Mis principios nunca hubieran avalado una cosa así. No estoy a favor de Abigail. Lo único que pido es justicia por Lucio”, pidió.

Además, admitió que tenía poco contacto con su "nieto" y que, de hecho, no lo veía desde hacía meses porque Magdalena se lo impedía. “Decía que yo lo malcriaba. Yo estaba tratando de salvar a Abi de una relación tóxica. Ellas peleaban, Abi siempre estaba mal y triste y yo quería ayudarla. Cuando uno se enamora hace locuras por amor y acá se les fue la mano a las dos”, dijo, se manera atroz, intentando justificar el accionar de su hija.

Si bien aclaró que no sabe quién de las dos mató a Lucio, reiteró su defensa para con su hija y aclaró que fue Abigail quien encontró inconsciente al nene: “Siento que Abi, por amor, se callaba porque ella también era otra persona. Siempre estaba mal, enojada, con problemas. Por ser lesbiana siempre le fue más difícil la vida. Pero Abi no era violenta. Cuando lo trató de reanimar, el nene empezó a convulsionar y lo llevó al hospital. Ella me llamó y pidió a los gritos que fuera al hospital porque tenía que ir a buscar a la madre de Lucio al trabajo. Yo llegué al hospital pero no me dejaron entrar. Atrás mío llegó la Policía y se llevó a Abi”, resaltó.

En ese sentido, que su hija trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela, que tenía una muy buena relación con los alumnos y señaló que si bien la autora del crimen pudo haber sido Magdalena, eso no le quita responsabilidad a su hija. “Siento que eso que dice el forense Abi no lo produjo. Para mi la madre se fue a trabajar y lo dejó a Lucio convaleciente. Quedó Abi como la que hizo todo eso. Abi lo quería a Lucio. Lo cuidaba, le enseñé a atarse los cordones y a bañarse solo. Es una carga que la vamos a llevar siempre. Solo pido que nos dejen salir a la calle y poder hacer una vida normal”, concluyó.