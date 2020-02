Un informe advierte sobre la "negligencia" de médicos del Garrahan en un caso de mala praxis

Janna Victoria Gavilán Burgos tenía solo tres meses cuando falleció en el Hospital Garrahan, el 15 abril de 2018. Por el hecho, los padres de la menor, Ludmila Burgos y Silvio Gavilán, decidieron llevar la muerte de su hija ante la justicia al considerar que los profesionales que atendieron a la nena eran responsables directos de su fallecimiento al actuar de manera negligente.

El año pasado, la mamá de la pequeña Janna le había contado a BigBang que además le devolvieron el cuerpo de la menor totalmente vacío: “No tenía los pulmones, ni siquiera los ovarios. No tenía ningún órgano. En el hospital se hicieron los tontos. Desde la fiscalía me dicen que preguntaron qué había pasado y que ellos les dijeron que no los encontraban”.

Informe sobre Gavilán Burgos Janna Victoria by Alejo German Paredes on Scribd

Tras meses de reclamo, los órganos de Janna aparecieron en estado de putrefacción, aunque Ludmila había advertido que no sabía si realmente se trataba de los restos de su hija: “Después de varios meses aparecieron los órganos en estado putrefacto en una bolsa de plástico. No sé si ni siquiera son los órganos de ella”.

Según determinó la autopsia hecha por los doctores Héctor Di Salvo y Alfredo Delbene, en calidad de peritos oficiales, y los médicos Nora Dackiewicz y Ricardo Susman, como peritos propuestos por el Garrahan, Janna falleció como consecuencia de “un shock séptico a punto de partida enteral, en paciente prematura con antecedentes de ductus enfermedad operando y cirugía abdominal”.

Creyendo que los peritos oficiales y el fiscal a cargo de la causa, Lucio Herrera, realizaron una investigación a “medias y parcial” en beneficio de las autoridades del nosocomio, los padres de Janna propusieron sus propios peritos, los cuales revelaron que el cadáver presentaba “injurias médicas, que fue rellenado con gasas y telas, y que tenía una hemorragia en los pulmones”.

BigBang accedió a este informe, donde los peritos propuestos por la querella señalan que Janna falleció como consecuencia de “una sepsis severa que no fue debidamente monitoreada y tratada durante los dos últimos días de vida, siendo esta complicación la resultante de una ECN (Enterocolitis necrotizante) que no fue intervenida quirúrgicamente cuando correspondía”.

En ese sentido, los peritos sostienen que observaron “severas falencias en la atención de la paciente por parte de los profesionales intervinientes durante su internación”, remarcando que hubo una “falta de seguimiento y control por Servicio de Cirugía”: “La única constancia de intervención por parte del Servicio de Cirugía corresponde al parte quirúrgico del 26/3/2018”.

Según constan en la denuncia, en la Historia Clínica de la menor constan varios pedidos de IC a Cirugía, pero resalta que no existen “registros de las respuestas” de las mismas. “Sólo se consignan las evoluciones por parte de los médicos de Neonatología: “La paciente comienza con cuadro suboclusivo y aumento de tensión abdominal en flanco derecho a partir del 14/2/2018”.

Y agregan: “Sin presentar mejoría del cuadro en los días subsiguientes Sin embargo, la primera evaluación por parte del Servicio de Cirugía fue recién el 26/2/2018, momento en que se indica la realización de una Rx de tránsito intestinal”.

Al mismo tiempo, el informe de los peritos asegura que los médicos del Garrahan realizaron un estudio “inadecuado” del cuadro del ECN (Enterocolitis necrotizante). El estado de Janna “requería ser evaluado y monitoreado adecuadamente mediante la realización de Rx simple de abdomen y Ecografía abdominal”, algo que –sostienen- nunca ocurrió.

“Se solicitó la realización de Rx tránsito intestinal, examen no apropiado al cuadro que ostentaba la niña (suboclusión por ECN de evolución prolongada) y más tardíamente una Rx de colon por enema, estudio adecuado, pero que no brinda mayor información que una Ecografía abdominal”.

Por otra parte, los profesionales advierten que hubo un “retraso en la realización de exámenes complementarios”, algo que consideraron “inadmisible” para un paciente de la gravedad de Janna y que existió “una deficiente atención médica en los últimos días de vida” de la menor.

“Además de las graves deficiencias en la atención del Servicio de Cirugía, existió una notoria e injustificable desatención del estado clínico de la paciente a partir de la tarde del 13/4/2018, a pesar de estar cursando un cuadro de sepsis grave, con insuficiencia respiratoria y CID”.

En el informe sostienen que a pesar del grave cuadro descripto, “durante 16 horas la paciente ni siquiera fue controlada por ningún médico, siendo evaluada recién a las 02:30 hs del 15/4/2018, cuando el bebé se encontraba en estado clínico gravísimo y sin ninguna chance de sobrevida”.

La denuncia contra el Garrahan y la palabra de la abogada de los padres de Janna

La denuncia contra Carla Martínez –la médica a cargo en ese momento de Janna y quien fue denunciada por sus padres por “mala praxis”- fue hecha el 20 de abril de 2018 en el Palacio de Justicia y a raíz de un sorteo la causa calló en manos de La Fiscalía N°29 a cargo del fiscal Lucio Herrera y corresponde al juzgado Nacional en lo criminal y Correccional N°6 de la jueza María Alejandra Provitola.

Para el fiscal Herrera la muerte de Janna fue un “incidente”, apoyándose en las pericias que realizó la defensa. Por esta misma razón, Herrera pidió que la Dra. Martínez sea sobreseída y posteriormente que se cierre la investigación. Sin embargo, la abogada de los padres de la menor, Noelia Bonetto, sostuvo que el hecho de que el fiscal Herrera se haya “negado a consultar otras líneas de investigación, pone en crisis la imparcialidad a la vez que genera una situación de privación de la justicia”.

De esta manera, la letrada solicitó que el fiscal sea apartado de la causa, que se rechace el pedido de cierre de la investigación y se le niegue el sobreseimiento a la Dra. Martínez: “La juez elevó las actuaciones al fiscal de cámara para que se expida, atento al derecho de los padres a oponerse”.

En diálogo con este portal, Bonetto resaltó que el informe de los peritos “no solo revela la impericia médica sino también la falsedad ideológica en la que incurrieron. Además de insistir con la causa vamos a denunciar al cuerpo médico forense por falsedad ideológica”.

“No solo que fueron parciales, sino que faltaron a la verdad. Considero que la actuación de Lucio Herrera a cargo de la investigación fue bochornosa. El pidió el sobreseimiento a la imputada basado en el informe del cuerpo médico forense que no se puede sostener desde lo científico e hizo caso omiso a la actitud corporativa que mantuvieron los peritos Médicos”, dijo.

Y agregó: “Esperamos que con las presentaciones que esta parte pudo efectuar, se aparte al fiscal Lucio Herrera, que la cauda siga su curso y se amplíen las imputaciones por homicidio culposo a los cirujanos que estuvieron a cargo, por un lado. Y por el otro que se investigue e impute al cuerpo médico forense por falsedad ideológica. Ellos tenían el deber de ser imparciales”.

Finalmente, la abogada de los padres de Janna reveló que pidió en su última presentación que sin perjuicio de las acciones que esta parte pueda iniciar, que el juzgado tome el informe como noticia criminis, es decir, que sea la jueza tenga la posibilidad también de denunciar de oficio.