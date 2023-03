Revés judicial para Fabián Gianola: fue procesado por abuso sexual y podría ir a prisión

Se viven horas decisivas en la causa que tiene como protagonista a Fabián Gianola, quien fue denunciado por la actriz Fernanda Meneses en el año 2019, cuando eran compañeros de elenco.

El martes en la mañana, la Fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitó el procesamiento del actor de 60 años de edad, sin prisión preventiva, tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal realizada en su contra.

La denuncia está basada a través de dos episodios en diferentes años y se lo encontró como “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

Uno de los hechos sucedió en el 2018, mientras que en su momento, Meneses decidió realizar una denuncia mediática sin darle lugar a la justicia. “En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Fue una tortura ese día para mí”, declaró.

Al año siguiente, efectuó la denuncia en el Poder Judicial, con el fin de que salga a la luz el calvario que le tocó vivir mientras realizaba su labor, y dio a conocer que no fue esa la única vez que Gianola abusó de ella, sino que fueron tres en total los episodios que le tocó atravesar.

Uno de los hechos más graves fue en el año 2011, mientras se rodaba el programa “Los Únicos”, cuando el actor se presentó en su casa y abusó sexualmente de ella, lo que marcó un antes y un después en su vínculo, por lo cual dejaron de tener relación hasta dos años después.

En el año 2017, mientras ambos realizaban una tira televisiva, Gianola la llamó y le pidió que se acercara a su camarín para hablar de trabajo, ya que ella era la guionista del programa que se emitía en su momento. Pero, lo que parecía que sería una reunión de trabajo, terminó siendo una pesadilla.

“Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo”, sentenció.

Luego de lo sucedido, aseguró que el actor fue el responsable de que se quedara sin trabajo, ya que había aprovechado su posición de jerarquía en el ciclo “Hoy ganas vos”, emitido por canal El Nueve, que culminó con su desvinculación del programa televisivo.

Sin ir más lejos, Gianola ya está en instancia de juicio oral y público por el abuso sexual que tuvo como víctima a la locutora Viviana Aguirre en mayo 2019, mientras trabajaban juntos en “Radio Colonia”.

“Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto. En ese momento estaba hablando mi compañera. Me metió los dedos e hizo como una pala con su mano. Mi compañero lo vio y después me dijo que era un desubicado”, afirmó.