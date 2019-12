Revés para Alexis Zárate, condenado a seis años de prisión por abuso sexual: piden su arresto

En octubre del año pasado, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires había hecho lugar a una apelación presentada por la defensa de Alexis Zárate, el ex jugador de Independiente que fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual, y le permitió seguir libre hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En mayo de aquel año, y por tercera vez, el Tribunal 1 de Lomas de Zamora había ratificado que Zarate, de 25 años, condenado por haber abusado sexualmente de una joven en 2014, continuaría en libertad hasta tanto se expidiera la Suprema Corte provincial bonaerense. Sin embargo, en aquella oportunidad al futbolista se le prohibió salir del país y acercarse a la víctima.

Pero todo esto podría cambiar en las próximas horas luego de que este miércoles la Suprema Corte Bonaerense confirmase la condena de seis años y medio de prisión por violación. En esa línea, la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, le adelantó a BigBang que pedirá mañana la detención inmediata del ex defensor Independiente ​y Temperley.

Según pudo saber este portal, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso interpuesto por la defensa del futbolista, a cargo de Gonzalo Falco, y, por consecuencia la querella pedirá este jueves su detención en el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora.

En su resolución, la justicia le impuso al ex futbolista que se presente este jueves para notificarlo de la resolución. Además, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires no hizo al lugar el pedido de la defensa de Zárate de fijar residencia, “por cuestiones laborales”, fuera del ámbito provincial. De esta manera, el ex Independiente tendrá que fijar domicilio en Avellaneda y no ausentarse “por más de 24hs” de dicho lugar sin autorización del tribunal.

El hecho que dio lugar a la condena ocurrió en marzo de 2014, cuando el también jugador de Independiente, Martín Benítez, y Giuliana Peralta (la joven abusada), quien por entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes y regresaron al departamento de Zárate, ubicado en Brandsen al 5900, en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales.

La pareja se quedó dormida, y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó, comenzó a “forcejear con él y a gritar para que Benítez se despertara”, según había detallado Raquel Hermida, la abogada de la víctima. Después de más tres años de instancias legales, la joven ganó el juicio en el que el futbolista fue declarado culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal” y condenado a seis años y medio de prisión.